L’Arabie saoudite vise le Grand Prix 2021 et construit une piste à Qiddiya

L’Arabie saoudite est sur le point d’accueillir un Grand Prix dans le pays, avec l’ancien pilote de Formule 1 Alex Wurz, moteur du gigantesque projet de mégapole de divertissement Qiddiya, à la périphérie de Riyad et sont même prêts à accueillir les deux premières courses sur un circuit routier avant de déménager dans l’établissement permanent.

Wurz, qui fait partie de l’équipe qui développe une piste de course spécialement conçue dans le royaume, pense que ce projet massif pourrait devenir la «capitale mondiale du sport automobile» et qu’accueillir une manche du championnat de Formule E était le proverbial «pied-à-terre» ‘eau’ avant une offre F1.

Wurz est à l’origine de la conception de la nouvelle piste de course, qui a été présentée comme un futur site pour la Formule 1 en 2023.

Le pays accueille déjà une manche du Championnat de Formule E, tandis que la nouvelle piste ultramoderne sera conçue selon les normes FIA Grade 1 adaptées à la F1.

Wurz, président de l’Association des pilotes de Grand Prix, a déclaré au site Web Arabian Business: «Le projet visionnaire Qiddiya nous offre des opportunités incroyables pour concevoir une piste, une véritable arène de course pour les pilotes, les spectateurs, ainsi que les téléspectateurs à la maison.

«La conception offre des changements d’élévation incroyables, en utilisant le magnifique paysage naturel. De même, la conception est faite pour défier les conducteurs et les ingénieurs. Et à partir de nos simulations, je peux vous assurer que c’est une expérience absolument passionnante sur piste et hors piste.

“Qiddiya a tout ce qu’il faut pour devenir la capitale mondiale du sport automobile”, a ajouté l’Autrichien.

La piste a été officiellement dévoilée lors d’un événement la semaine dernière avec des invités dont le champion du monde de F1 Damon Hill, les anciens pilotes de F1 David Coulthard et Nico Hulkenberg, l’actuel pilote Haas Romain Grosjean et l’ancien pilote MotoGP Loris Capirossi.

La F1 serait en train de négocier un montant de 65 millions de dollars par an avec des organisateurs dont les ambitions semblent illimitées, mais la construction d’une nouvelle installation devrait prendre au moins quelques années – donc 2023 est un objectif réaliste.

Cependant, les poches saoudiennes sont profondes et on pense qu’il y a un budget pour accueillir un Grand Prix dès l’année prochaine, avec la possibilité de courir la course sur un circuit de rue à Djeddah avant la mise en service de la piste principale.

Mike Reininger, PDG de la Qiddiya Investment Company, a déclaré aux journalistes: «Nous construisons [a track] nous pouvons donc accueillir des événements MotoGP, WEC, des championnats régionaux et nationaux, et jusqu’à la F1.

«Nous construisons les installations pour pouvoir finalement accueillir les plus grands et les meilleurs événements de sport automobile, vraiment dans toutes les catégories. Et la 1ère année est synonyme de F1, nous espérons donc que cela se passera pour nous », a ajouté Reininger.

En novembre de l’année dernière, Diriyah ePrix s’est déroulé dans le pays tandis que Qiddiya était le lieu de la dernière étape du Rallye Dakar de cette année.

.