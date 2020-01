Latifi remporte le numéro six de Rosberg pour sa saison recrue

La recrue de Formule 1, Nicholas Latifi, a fait l’appel et courra avec le numéro six sur sa voiture – anciennement le numéro de Nico Rosberg – en signe de tête à l’indicatif régional de sa ville natale, Toronto.

Le Canadien, seul pilote recrue de la saison, a expliqué son choix sur Twitter dans une vidéo publiée lundi par son équipe Williams.

“J’ai décidé de choisir le numéro six parce que je viens de Toronto et Toronto est connu comme” The Six “, essentiellement parce que si vous êtes de là, votre indicatif régional pour votre numéro de téléphone est 416 ou 647.

“C’est un peu idiot, mais ce genre de bloqué, alors j’ai décidé de choisir ça”, a-t-il expliqué.

Le numéro appartenait auparavant au champion du monde de F1 2016, Rosberg, qui a pris sa retraite de la Formule 1 quelques jours après son succès avec Mercedes cette année-là.

Un pilote conserve son numéro tout au long de sa carrière en F1 mais ils redeviennent disponibles deux saisons entières après leur dernière utilisation.

La nouvelle saison commence en Australie le 15 mars.

