L’attitude de George Russell envers les sports électroniques change

Date publiée: 1 avril 2020

Autrefois complètement désintéressé par les courses virtuelles, George Russell admet qu’il est désormais «définitivement tenté» à mesure que sa popularité augmente.

L’absence de course automobile réelle en raison de la pandémie de coronavirus signifie que Esports a maintenant été mis à l’honneur comme jamais auparavant.

La Formule 1 a lancé sa propre série de courses virtuelles, avec l’événement d’ouverture, une course autour d’un circuit international numérique de Bahreïn, servant de premier de plusieurs événements pour remplacer les courses réelles en suspens.

Les épreuves de compétition All-Star Esports Battle et la série «Real Racers Never Quit» de Team Redline sont parmi les autres options pour les fans de goûter au sport automobile virtuel.

Des stars du monde de la course et de l’extérieur ont participé à ces événements, et maintenant elles commencent à attirer l’attention de Russell.

S’exprimant sur le nouveau «Vodcast» en ligne de Sky Sports F1, le pilote Williams a déclaré: «Je ne suis jamais allé dans le sport Esports si je suis honnête, car il y a tellement de choses sur simulateur quand j’étais chez Mercedes en tant que pilote d’essai et de réserve.

«Ce furent de longues journées folles. Et la dernière chose que je voulais faire était de rentrer à la maison et de sauter à nouveau sur un simulateur.

«Maintenant, je suis définitivement tenté. Je viens de recevoir une carte SIM à la fin de la semaine dernière, donc je viens de commencer à m’entraîner un peu.

“Je suis encore assez nul pour le moment, mais définitivement tenté et je pourrais avoir une tache ici et là.”

Russell a quitté sa maison à Londres et vit avec ses parents pendant que le Royaume-Uni est en lock-out.

Il a construit un gymnase à domicile avec son entraîneur, et en raison de l’absence de course réelle, il dit que l’action virtuelle sera une partie importante de son entraînement.

“Pour le moment, je me concentre uniquement sur l’entraînement, je me lance en fait dans la course à pied – je n’ai jamais été un grand coureur, donc j’ai pensé que c’était une grande opportunité de travailler sur un peu de 5 km”, a-t-il déclaré.

«Avec le côté Esports, je pense qu’il est temps que je joue un peu.

«Normalement, nous conduisons toutes les deux semaines ou je suis dans le simulateur à l’usine.

“Je vais donc certainement faire un peu de cela, plus pour ma formation plus que toute autre chose.”

