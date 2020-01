L’avenir approche – La voiture Alfa Romeo Racing ORLEN révèle | Fastmail

Alfa Romeo dévoilera la C39 lors d’une fonction média avant le premier jour des tests sur le site du Grand Prix d’Espagne, où Orlen sera dévoilé en tant que sponsor majeur.

Communiqué de presse:

Alfa Romeo Racing Orlen présentera son concurrent pour le Championnat du Monde de Formule 1 2020 le 19 février 2020.

L’Alfa Romeo Racing Orlen C39 sera dévoilée à 8h15 dans la voie des stands du Circuit de Barcelone-Catalunya, avant la première journée d’essais de la nouvelle saison.

La présentation mettra en vedette les pilotes de course de l’équipe, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, le pilote de réserve, Robert Kubica, ainsi que le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, et des membres du personnel technique de l’équipe.

L’équipe organisera une conférence de presse spéciale à 19 h 20, avec accès à tous les médias accrédités.

QUOI: Lancement de l’Alfa Romeo Racing ORLEN C39

OERE: Devant le garage de l’équipe, pitlane, Circuit de Barcelona-Catalunya

QUAND: 8 h 15, le 19 février 2020

.