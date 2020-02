L’avenir de la F1 à long terme de Renault semble plus sûr

Date publiée: 16 février 2020

Le directeur général de Renault F1, Cyril Abiteboul, affirme que l’avenir «à long terme» de l’équipe semble plus sûr après des changements au sein du conseil d’administration de Renault.

Depuis l’arrestation de l’ancien patron de l’alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn, l’année dernière, Renault a subi une révision majeure de ses opérations – leur place en Formule 1 en faisait partie.

Renault a annoncé cette semaine pour la première fois en une décennie des pertes importantes pour l’entreprise, et ses mesures de réduction des coûts seront mises en place en conséquence.

Le PDG par intérim, Clotilde Delbos, dirige les choses, mais maintenant l’arrivée de Luca de Meo en tant que PDG a été confirmée pour plus tard cette année, et malgré la réduction des coûts à venir, Abiteboul pense que cette stabilité rend l’avenir de Renault à long terme en F1 plus viable.

“Sur Renault, je suppose que le principal développement est le fait que nous avons enfin une confirmation de la nouvelle structure de gouvernance”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«C’est un certain nombre d’évolutions, comme en F1. Mais maintenant, à Luca de Meo, nous avons un PDG clair. Il ne rejoindra pas avant juillet, mais au moins nous avons une date et un nom.

«En plus de cela, l’élément d’information le plus important, que vous l’ayez obtenu ou non, est le fait que Clotilde Delbon actuelle PDG par intérim restera en tant que PDG adjoint lorsque de Meo arrivera. C’est très important.

“Cela signifie qu’il y aura une continuité de la gouvernance, une continuité aussi des décisions, ce qui signifie que tout ce dont nous discutons aujourd’hui avec Mme Delbos sera valable même lorsque De Meo arrivera.”

Alors que la F1 est un coût pour Renault, Abiteboul espère que Delbos et de Meo verront ses avantages pour l’entreprise, en particulier avec les nouvelles mesures de contrôle des coûts à partir de 2021.

“Delbos est également directeur financier de l’entreprise”, a-t-il déclaré. «Elle est aussi très naturellement portée par les chiffres. Pour regarder la F1 d’un point de vue financier, c’est un coût, mais c’est aussi un atout. Et c’est un investissement.

«Quelle que soit votre apparence, elle pointe dans la bonne direction. Exposition du public ou part de marché [is going up]. Mais cela coûte aussi, avec un fonds de dotation qui sera meilleur, un plafond budgétaire qui sera meilleur et des réglementations moteur qui restent stables.

«Partout où vous regardez, les chiffres sont sains et vont dans la bonne direction. J’ai donc toutes les raisons de croire que, en principe, nous y sommes pour le long terme. “

Renault a terminé la saison 2019 P5 en Championnat des constructeurs, et le président non exécutif Alain Prost a admis que ce n’était “pas acceptable”.

«Avec un grand constructeur comme Renault, on ne peut pas être trop loin [off],” il admit.

«Où nous étions l’an dernier n’était pas acceptable, c’est certain. Vous ne pouvez pas rester dans cette position, nous avons donc dû montrer que nous pouvons nous améliorer. »

