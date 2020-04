‘L’avenir de Sebastian Vettel pour Ferrari est entre ses mains’

Date publiée: 14 avril 2020

Mattia Binotto a clairement indiqué qu’il appartenait à Sebastian Vettel de continuer avec Ferrari, affirmant qu’il savait ce qu’il devait faire.

Vettel a rejoint Ferrari en 2015 mais n’a pas encore atteint son objectif de remporter le titre mondial avec l’écurie italienne.

À une époque où Mercedes a dominé, la meilleure performance de l’Allemand au classement a été finaliste en 2017 et en 2018.

L’année dernière, il est tombé au cinquième rang, remportant un seul grand prix et s’inclinant face à son nouveau coéquipier Charles Leclerc au classement.

Ce n’est que la deuxième fois de sa carrière en F1 que Vettel a perdu contre un coéquipier.

Sa chute de grâce a conduit à des rumeurs selon lesquelles Vettel quitterait la F1 à la fin de la saison, mais à la place, il a décidé d’honorer son contrat et courra pour Ferrari lorsque la saison 2020 commencera enfin.

Mais ce pourrait être son dernier avec l’équipe.

Vettel n’a plus de contrat à la fin de cette année, bien que son patron, Binotto, ait clairement indiqué qu’il était son choix numéro un pour la saison prochaine.

Mais si Vettel reste chez Ferrari ou part pour une autre équipe, cela dépend entièrement de lui.

“Nous avons commencé à discuter d’un nouvel accord”, a récemment déclaré Binotto. “Il est important que nous abordions cette question très bientôt.

“Ce n’est pas quelque chose que nous laisserons jusqu’à la fin de la saison.

“Il est important pour lui et pour nous-mêmes d’obtenir la clarté dès que possible. Les discussions sont en cours, et j’espère que cela se fera bientôt.

«Il est en très bonne forme. Je pense qu’il est concentré. Il sait qu’il doit bien faire.

«C’est un moment clé de sa carrière, car quoi qu’il fasse au début de la saison sera important pour son renouvellement. C’est entre ses mains.

«Je pense donc qu’il est très motivé. L’année dernière a été importante pour lui. La performance de Charles le prit par surprise.

“Ce n’est plus le cas, il sait où se situe la référence et il sait ce qu’il doit faire, donc je pense qu’il s’est très bien préparé tout l’hiver.

«Il a passé l’année dernière à essayer de comprendre ce qui n’allait pas et à s’assurer qu’il s’améliore cette année.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.