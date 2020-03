L’avenir Ferrari de Sebastian Vettel «entre ses mains maintenant»

Date publiée: 19 mars 2020

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, affirme que l’avenir de Sebastian Vettel au-delà de 2020 est désormais entre les mains du quadruple champion du monde.

2020 a été une année difficile pour Vettel alors qu’il avait du mal à relever le défi de son nouveau et rapide coéquipier Charles Leclerc.

Le pilote monégasque enregistrerait plus de victoires, de pôles et de points que Vettel, et avec la fin du contrat de l’allemand chez Ferrari cette année, il a déclenché des rumeurs d’éloignement.

Mais Binotto a parlé à Vettel, disant qu’il était dans le bon état mental et physique à ce point charnière de sa carrière, tandis que le SF1000 s’attend à ce qu’il convienne mieux à son style de conduite que le SF90.

Donc, dans cet esprit, l’avenir Ferrari de Vettel est désormais «entre ses mains».

“Vettel est en forme et concentré à un moment clé de sa carrière, nous avons commencé à discuter d’un contrat et il est important de comprendre quoi décider en peu de temps”, a déclaré Binotto à la Gazzetta dello Sport.

«Il est important pour lui et pour nous de clarifier rapidement. Tout est entre ses mains maintenant.

«Il connaît Leclerc, dont il a d’abord été surpris, il sait de quoi il a besoin et il s’est bien préparé.

«Je pense que la nouvelle voiture est plus adaptée à son style de conduite. L’une des grandes capacités des grands pilotes est de tirer le meilleur parti de la voiture dont ils disposent. »

