Lawrence Stroll: Il y a certainement eu des nuits blanches

Le milliardaire Lawrence Stroll a parlé de son rôle pour sauver Aston Martin du quasi-oubli, tout en révélant les plans qu’il a sur les cartes pour la marque britannique emblématique qui l’an prochain sera sur la grille de Formule 1 à la place de Racing Point que le Canadien possède également.

Communiqué de presse:

Le retour d’Aston Martin en Formule 1 est confirmé. La saison 2021 verra l’une des plus grandes marques de voitures, Aston Martin, revenir sur la grille en tant qu’équipe F1 de travail, continuant à opérer depuis sa base de Silverstone.

Le lundi 30 mars, les actionnaires d’Aston Martin Lagonda ont approuvé une levée de fonds de 536 millions de livres sterling, soutenue par une injection de 260 millions de livres sterling de nouveaux capitaux de Yew Tree Consortium – un groupe d’investisseurs dirigé par Lawrence Stroll. Dans le cadre de cet investissement, M. Stroll deviendra président exécutif d’Aston Martin et Aston Martin créera sa propre équipe de course F1.

Les avantages d’un retour au sommet du sport automobile sont clairs. Il n’y a pas de meilleur moyen de construire la marque Aston Martin à l’échelle mondiale et de s’engager auprès de sa clientèle que d’avoir une équipe de travail performante en Formule 1. Le sport exige l’excellence dans la conception et l’ingénierie, et une innovation implacable, dont une grande partie sera partagés avec les équipes d’ingénierie et de développement de Gaydon et seront progressivement intégrés dans les générations futures de voitures, en particulier la gamme prévue de voitures à moteur central.

Ce travail est sur le point de débuter avec la constitution d’équipes d’ingénierie et de groupes de travail pour jeter les bases du succès de l’équipe, du développement des voitures et de la construction de la marque à l’échelle mondiale.

L’ensemble de la Formule 1 s’est arrêté temporairement en raison de Covid-19. Au Royaume-Uni, de nombreuses équipes se sont réunies dans le cadre du projet Pitlane pour développer et construire de nouveaux ventilateurs le plus rapidement possible. En plus de prendre des mesures pour protéger leur personnel, la planification de la prochaine saison est en cours et nous vous tiendrons au courant des développements dans les mois à venir alors que l’équipe Aston Martin F1 rugit.

Questions et réponses avec Lawrence Stroll

Lawrence, les événements se sont développés rapidement au cours des derniers mois, mais vous devez être ravi d’avoir officiellement terminé le processus…

LS: «Le processus d’investissement dans cette merveilleuse marque de voiture a nécessité toute mon attention et mon énergie pendant plusieurs mois. Il y a certainement eu des nuits blanches. Dans le même temps, ce fut l’une des transactions les plus excitantes dans lesquelles j’ai jamais été impliqué. Les voitures sont ma passion, une grande partie de ma vie, et Aston Martin a toujours eu une place spéciale dans mon cœur. Être ici aujourd’hui et annoncer que l’accord est finalisé est un immense privilège et l’un des moments les plus fiers de ma carrière. Une fois toutes les formalités administratives terminées, je peux concentrer mon attention sur la mise en œuvre de la stratégie pour rendre cette marque fantastique encore plus prospère dans les années à venir. »

La Formule 1 est un élément important de la stratégie et vous avez confirmé que l’équipe Racing Point sera connue sous le nom d’Aston Martin F1 Team à partir de 2021…

LS: «Une marque avec le pedigree et l’histoire d’Aston Martin doit être en compétition au plus haut niveau du sport automobile. Je pense que c’est la chose la plus excitante qui soit arrivée dans la mémoire récente de la Formule 1 et c’est incroyablement excitant pour tous les acteurs du sport, en particulier les fans. Je ne peux pas penser à un meilleur nom pour une équipe de Formule 1. Notre stratégie d’investissement place la Formule 1 comme pilier central de la stratégie marketing mondiale, et il est parfaitement logique de renommer Racing Point à cet effet. Aston Martin a concouru avec beaucoup de succès dans diverses classes de sport automobile tout au long de son histoire, mais nous avons maintenant la possibilité de créer une équipe de travail en Formule 1. Le projecteur mondial de la Formule 1 est sans pareil et nous tirerons parti de cette portée pour présenter la Marque Aston Martin sur nos marchés clés. »

Vous souhaitez également tirer parti de la technologie de la compétition F1 pour les voitures de route Aston Martin…

«C’est un autre élément important de la stratégie. Non seulement la Formule 1 contribue à élever la marque, mais elle ouvre également la voie à un croisement technologique. Je suis incroyablement excité de voir quelle technologie peut filtrer du programme de course aux voitures de route. Cela sera particulièrement pertinent pour les voitures de route à moteur central qui seront lancées à l’avenir. Il y aura une véritable collaboration pour s’assurer que nos voitures de route partagent également l’ADN de notre succès sur la piste. »

Qu’est-ce qui est susceptible de changer chez Silverstone au cours des 12 prochains mois?

«Le groupe d’hommes et de femmes de Silverstone sont de vrais coureurs et leur détermination et leur esprit sont l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai investi dans l’équipe de Formule 1. Après 30 ans, ils méritent cette occasion de représenter cette marque légendaire. Nous continuons d’investir dans l’équipe pour donner à tout le monde les ressources nécessaires et nous verrons le bénéfice de ces efforts cette année comme Racing Point. Avec le nom Aston vient plus de pression et d’attentes. Nous devrons être compétitifs dès le départ. Mais je ne doute pas que l’équipe de Silverstone relèvera le défi et rendra fièrement le nom d’Aston Martin. »

La pandémie de coronavirus présente des temps difficiles pour le monde entier. Quel est l’impact sur les plans pour 2021?

“Je ne pense pas qu’il y ait un domaine de la vie ou des affaires qui n’ait pas été touché par cette pandémie dévastatrice et la communauté des courses s’adapte certainement du mieux qu’elle peut. Bien sûr, en tant que coureurs, nous sommes tous très frustrés de ne pas participer à la compétition, mais nous comprenons tous la situation dans ce combat mondial et nous restons donc à la maison. L’équipe soutient également le projet Pitlane pour accélérer la production de ventilateurs. En attendant, nous pouvons compter sur des vidéoconférences pour faire avancer nos plans pour 2020 et 2021. Je suis attaché à la Formule 1 avec une vision à long terme et ce n’est qu’une pause temporaire dans le voyage. »

