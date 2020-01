Lawrence Stroll investit dans Aston Martin «pour gagner»

Date publiée: 31 janvier 2020

Le PDG d’Aston Martin, Andy Palmer, a déclaré que le consortium de Lawrence Stroll avait acheté une participation dans la société avec des victoires en F1 en tête.

Stroll a acquis une participation de 16,7% dans le constructeur automobile britannique, et dans le cadre de l’accord, son équipe Racing Point sera renommée en Aston Martin Formula One Team à partir de 2021.

Dans le cadre de l’accord, Aston Martin prend le risque de mettre fin à sa relation avec Red Bull après la saison 2020, mais Palmer est convaincu que Stroll n’achètera pas de participation dans la société s’il ne voulait pas qu’Aston Martin gagne en F1 .

“Cela nous lance un défi et, si vous parlez à M. Stroll, vous apprendrez rapidement qu’il n’est pas dans le paddock pour se présenter”, a déclaré Palmer à Autocar.

“Il investit dans l’équipe pour gagner, et nous ne voudrions pas être impliqués avec une équipe qui n’avait pas au moins la chance de monter sur le podium.”

Palmer a été impressionné par l’ambition et la vision de Stroll pour l’équipe Aston Martin F1, et dit sur le plan personnel qu’il est ravi de travailler avec le consortium canadien sur les «plans à moteur intermédiaire» d’Aston Martin.

“Lawrence et son consortium sont un groupe de très grands noms et c’est un grand signe de confiance envers Aston Martin et notre plan qu’ils ont investi en nous”, a-t-il déclaré.

«Ils ont une énorme expérience dans les marques de luxe, et autant que tout ce qui donne à l’entreprise – et moi personnellement – un groupe de mentors avec qui travailler.

«Sur un plan plus personnel, Lawrence partage beaucoup de mes convictions et passions. Il était clair que les plans à moteur central devaient progresser, il a une passion pour la F1 et la capacité de la F1 à vendre des voitures pour vous, il peut voir la valeur du V6 hybride et plus encore. Et il aime les voitures; c’est un investisseur qui veut s’engager. Il n’y aurait rien de pire qu’un investisseur désengagé. »

Il a été question d’un investissement de Stroll dans Aston Martin pendant un certain temps, et Palmer a admis que ce n’était pas une affaire rapide.

“Je vieillis trop pour les nuits blanches, mais disons simplement que c’était une nuit tardive”, a-t-il expliqué.

«Cela a pris beaucoup de temps, mais comme je suis ici aujourd’hui, l’entreprise est mieux financée qu’elle ne l’a jamais été, avec une bonne cadence de produit dans le plan selon le plan du deuxième siècle et avec un engagement à construire notre propre V6. hybride au Royaume-Uni. C’est convaincant. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.