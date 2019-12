Lawrence Stroll: le combattant le plus déterminé de Kubica que j'aie jamais vu

Robert Kubica semble se diriger vers un troisième rôle de pilote pour 2020 à Racing Point après une triste saison de retour avec Williams qui a transformé un conte de fées en.

Plus tôt, le Polonais semblant susceptible de combiner un rôle de F1 avec un siège de course DTM avec BMW, il est apparu à un moment donné que Haas pourrait être son projet pour 2020.

Mais sport.pl rapporte que le propriétaire de Racing Point, Lawrence Stroll, est un grand fan de Kubica et a déclaré: «Il ne laisse pas l'échec le faire tomber. Il tombe mais se lève. Dans les sports et dans la vie, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé, un tel combattant. »

Cependant, Kubica – qui a perdu son siège à Williams – a déclaré au diffuseur polonais TVP que son crash de rallye d'horreur de 2011 l'avait gravement affecté: «Il y a eu quelques nuits où j'ai pleuré. 20 ans de passion et de travail ont changé en une seconde.

«J'ai dû me réhabiliter mentalement et physiquement. Le tournant a été quand je n'ai pas réfléchi à la façon de faire quelque chose, mais j'étais content de pouvoir le faire du tout », se souvient le joueur de 35 ans.

Par exemple, il dit quelque chose d'aussi simple que de nouer ses chaussures n'est plus facile.

«En règle générale, je suis paresseux et je ne les attache pas du tout, mais si je le faisais comme avant l'accident, ce ne serait pas possible. Après un certain temps, l'esprit et le corps trouvent une nouvelle voie, et c'est le résultat final qui est important », a expliqué Kubica.

Le vétéran Pole rejoindrait Sergio Perez et Lance Stroll dans le tam basé à Silverstone.

