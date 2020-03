Lawrence Stroll s’approvisionne en actions Aston Martin supplémentaires

Date publiée: 16 mars 2020

Lawrence Stroll et son consortium ont acheté plus d’actions dans Aston Martin, profitant de la chute des cours des actions en raison de l’insécurité du marché causée par l’épidémie de coronavirus.

Le consortium de Stroll a acquis une première participation de 16,7% dans le constructeur automobile de luxe en janvier et Aston Martin sera entièrement intégrée à la Formule 1 en 2021 lorsque l’équipe actuellement connue sous le nom de Racing Point se reformera.

Mais, une participation plus importante de 25% a maintenant été sécurisée à une valeur de 2,25 £ par action, tout en fournissant à Aston Martin une injection de trésorerie en temps opportun de 75 millions de £, soit une augmentation par rapport aux 20 millions de £ prévus.

“Il y a eu un changement significatif dans l’environnement du marché mondial dans lequel Aston Martin Lagonda opère”, a déclaré Stroll.

«Ce qui n’a pas changé, c’est notre engagement à fournir à la Société le financement dont elle a besoin pour gérer pendant cette période, pour réinitialiser l’entreprise et pour réaliser son potentiel à long terme.

«À la suite des récentes évolutions du cours de l’action et des discussions avec le Conseil, moi-même et mon consortium d’investisseurs avons convenu que nous allons maintenant acquérir 25% de la société et exercer pleinement nos droits en échange d’un investissement en capital à long terme de 262 millions de livres sterling.

«De plus, nous avons convenu d’avancer 20 millions de livres sterling supplémentaires à court terme pour soutenir la société, ce qui porte ce montant total à 75,5 millions de livres sterling.

“Alors que les perspectives immédiates semblent de plus en plus difficiles, je reste pleinement attaché à l’avenir d’Aston Martin Lagonda et j’ai hâte de mettre en œuvre nos plans une fois la collecte de fonds terminée.”

