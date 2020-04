«Lazy Eddie Irvine aurait pu être un champion du monde»

Date publiée: 20 avril 2020

Vainqueur de quatre grands prix et vice-champion du championnat 1999, Eddie Jordan pense qu’Eddie Irvine pourrait avoir un titre s’il n’avait pas été aussi paresseux.

Irvine a fait sa première apparition en Formule 1 en 1993, participant à deux grands prix avec Jordan.

L’un d’eux est légendaire dans les livres d’histoire du sport alors qu’Irvine a gagné la colère du triple champion du monde Ayrton Senna lorsqu’il s’est dégagé du Brésilien lors du Grand Prix du Japon. Senna l’a frappé pour ses efforts.

Irvine est resté avec la Jordanie en 1994 et 1995 avant de déménager chez Ferrari où il a associé Michael Schumacher de 1996 à 1999. Deuxième violon de l’Allemand, l’Ulsterman a quand même réussi à remporter quatre courses sur le chemin de la deuxième place du championnat 1999.

Il a passé les trois dernières années de sa carrière en F1 à se retirer de plus de courses qu’il n’en a terminé avec Jaguar.

Son ancien patron de l’équipe, Jordan, estime que cela aurait pu être une histoire très différente si Irvine avait passé plus de temps à travailler sur sa forme physique au lieu de faire la fête dans les boîtes de nuit.

“C’était juste pour faire monter Eddie Irvine et faire quelque chose parce qu’il avait l’habitude de s’asseoir sur ses fesses toute la journée dans son appartement”, a-t-il déclaré à Off the Ball. «Il est le pilote le plus paresseux de tous les temps.

«C’est dommage, car il aurait pu devenir champion du monde si facilement.

«C’était son style. Il était un gars du club de nuit et ne se réveillait pas avant 12 heures du jour ou parfois même plus tard.

“Mon attitude à son égard était, je suis sorti et j’ai engagé un enseignant qui s’occupait de mes cours de gym deux fois par semaine et a dit” Barry, s’il vous plaît, venez trier ce gars “.

«Je l’ai intimidé jusqu’à l’embarras pour m’assurer qu’Irvine serait en train de courir dans les rues d’Oxford dans la matinée.

“C’était un gars de boîte de nuit”

«Je me suis souvent demandé alors s’il rentrait des clubs ou s’il venait juste de se lever.

«Mais c’était Eddie Irvine, c’était un animal différent.

«Il était hilarant de travailler avec, mais très exaspérant, je vous le dis. Il me conduisait dans le tournant.

“Mais c’est comme ça que la vie est. Le sport stimule toutes sortes de personnages merveilleux. »

Lorsqu’on lui a demandé si Irvine s’en sortait par le seul talent, EJ a répondu: «Eh bien, ce n’était certainement pas sa forme physique.

«Il avait une façon très rusée de faire les choses et à la réflexion, il était probablement l’un des plus intelligents et des plus intelligents par la ruse et l’intuition.

«Il avait une grande capacité à savoir où il se trouvait et à le maximiser.»

