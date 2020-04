Le bon, le mauvais et le laid: Felipe Massa

Les bons, les mauvais et les moches reviennent sur les moments marquants de certains des plus grands noms de la course en Formule 1.

Ensuite, sous le microscope, un pilote dont la carrière en Formule 1 a duré 15 saisons et 272 participations à la course, ce qui a si bien abouti à un trophée du Championnat du monde. Il s’agit bien sûr de Felipe Massa.

Le bon

Retournez à la finale de la saison 2006 à Interlagos et, à moins que vous ne soyez natif du Brésil, vos premières pensées seront probablement la démonstration de défi de Michael Schumacher lors de sa dernière course pour Ferrari et la défense du titre réussie de Fernando Alonso contre le septuple champion du monde.

Ce n’est qu’après cela que votre attention se tourne vers Felipe Massa qui devient le premier pilote brésilien depuis Ayrton Senna en 1993 à remporter sa course à domicile. Sa réponse animée alors qu’il franchissait la ligne d’arrivée, la foule devenant folle, les maréchaux se précipitant à travers au Senna Esses pour lui donner un drapeau brésilien à brandir fièrement de son cockpit.

C’était l’un des premiers moments émouvants de la carrière de Massa en Formule 1 et aussi le tout premier de nombreux moments qui se seraient déroulés dans sa ville natale. Pourtant, ce jour serait une carrière déterminante: pour toutes ses réalisations dans une carrière dont la plupart des pilotes de F1 seraient extrêmement fiers, il a finalement été éclipsé par d’autres capables d’atteindre une gloire encore plus grande.

Mais cela ne veut pas dire que Felipe Massa est un conducteur moyen à la suite de cette évaluation. Loin de là. Il avait la capacité de marquer son autorité sur un week-end de course, tout comme les meilleurs pilotes le pouvaient. Sur les 11 victoires de Massa en carrière, sept d’entre elles sont venues de la pole position.

Vous n’avez pas non plus le privilège de porter de la Scuderia rouge pendant huit saisons et vous placez troisième derrière Schumacher et Kimi Raikkonen sur la liste des Ferrari de tous les temps si vous ne possédez pas la qualité et le caractère que tous les chefs d’équipe recherchent.

Son personnage a également joué un rôle important en aidant sa carrière à durer aussi longtemps. Il a fait preuve de courage. Il a fait preuve de dignité. Il a montré du respect. Demandez à quelqu’un dans le paddock de Formule 1 à propos de Felipe Massa et vous aurez du mal à trouver un mauvais mot à son sujet.

Le mauvais

Pour Felipe Massa, «mauvais» a un contexte différent. «Bad» est le Grand Prix du Brésil 2008 où le héros de la ville natale a été champion du monde de Formule 1 pendant 39 secondes.

Lewis Hamilton avait besoin de terminer juste P5 ou mieux dans la dernière course d’une campagne absolument passionnante mais, comme la pluie a commencé à tomber et avec Massa en tête, le pilote McLaren, qui avait piqué tôt pour les intermédiaires a été dépassé par Sebastian Vettel et est tombé à P6.

Alors que Massa passait la ligne d’arrivée avec P1 dans le sac, la mer de fans vêtus de rouge Ferrari et de vert brésilien et d’or montait comme une vague féroce, il y avait une euphorie pure dans le garage Ferrari … il y avait alors un chagrin soudain et sec.

Nous savons tous ce qui a suivi ensuite… ces trois mots du commentateur Martin Brundle qui sont devenus immortalisés: «Est-ce que c’est Glock?!»

Hamilton avait éliminé le pilote Toyota en difficulté à la toute dernière seconde pour reprendre la P5 et décrocher son premier titre de champion du monde.

Les clichés d’un Massa effondré dans des inondations de larmes à l’intérieur de sa voiture Ferrari et le souvenir de ses coups de pied provocants alors qu’il montait sur le podium sont tissés dans le tissu même de ce qui rend la Formule 1 spéciale. Il fournit la plus brute des émotions brutes.

La fierté et la classe dont Massa a fait preuve ce jour-là lui ont donné encore plus de fans pour la vie.

“C’était difficile, définitivement”, a déclaré Massa en revivant le drame 10 ans plus tard avec le podcast “Beyond the Grid” de Formule 1.

«Mais j’ai fait un travail incroyable. Je n’ai commis aucune erreur dans cette course. Si vous faites une erreur [to lose a title] alors je l’aurais ressenti encore plus.

“[After the race] Je viens de parler avec ce que mon cœur me disait de faire. »

Bien que l’on se souvienne peut-être du Grand Prix du Brésil 2008 comme du “ mauvais ” définissant de la carrière de Massa, les moments les plus dommageables qui lui ont refusé le titre mondial insaisissable étaient la panne de moteur lors de la conduite du Grand Prix de Hongrie avec trois tours à faire ou le puits prématuré libérer avec le tuyau de carburant toujours attaché en conduisant à Singapour.

Le moche

L’année suivante, Budapest fournirait également le décor du moment le plus laid de la carrière de Massa lorsqu’il a été frappé à la tête à 162 mph par un ressort de suspension de 700 g qui est sorti de la voiture de son bon ami et compatriote Rubens Barrichello, lors des qualifications.

L’accident bizarre l’a vu foncer de front dans les barrières de pneu et est parti avec un crâne fracturé. À l’époque, il y avait des craintes quant à savoir si Massa allait survivre.

Après une expérience de vie si effrayante, il aurait été tout à fait compréhensible que Massa ait consacré du temps à sa carrière en Formule 1, surtout après être récemment devenu père à l’époque. Mais, pour lui, cela a eu l’effet complètement opposé alors qu’il se préparait à reprendre l’action la saison prochaine.

“Quand je conduis la voiture maintenant, je ne me souviens même pas d’avoir eu un accident et je ne me souviens pas que j’ai un fils”, a déclaré Massa dans une interview à The Independent.

«Quand je m’arrête dans le garage et regarde dans le miroir, je peux voir que j’ai eu l’accident parce que je peux voir la cicatrice au-dessus de mon œil, puis je me souviens bien de mon fils. Mais ces choses donnent une expérience à ma vie, une motivation pour continuer. »

En fait, il était de retour au volant deux mois et demi seulement après l’accident alors qu’il passait un test privé avec Ferrari avec brio.

Si vous n’êtes jamais sûr de l’esprit de combat et de la ténacité de Massa, laissez sa réaction après le test être un rappel durable:

«Je peux vous dire que je suis de retour au même conducteur que j’étais avant l’accident. Je suis le même salaud qu’avant! “

