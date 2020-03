Le Canada garde l’espoir de remporter le Grand Prix de F1 en 2020

Après l’annulation et le report des huit premiers Grands Prix de 2020 à la suite de la pandémie mondiale de coronavirus, le Grand Prix du Canada est le premier des événements qui figure sur la liste du calendrier et n’a pas encore été modifié. Les organisateurs espèrent que la course pourra avoir lieu à Montréal tant que le COVID-19 sera contrôlé.

S’adressant aux médias locaux, François Dumontier, président d’Octane Racing Group, la société qui fait la promotion de la course prévue du 12 au 14 juin sur le circuit Gilles Villeneuve, a déclaré: “Nous avons un espace de trois semaines avant de prendre une décision. Nous devons le faire avant la fin de la semaine de Pâques et le Premier ministre a déclaré que tous les services non essentiels sont annulés jusqu’au 13 avril. Si la situation s’est améliorée d’ici là, nous pourrions aller de l’avant et avoir le site prêt à temps. Tout notre personnel travaille à domicile en ce moment, mais nous pourrions agir rapidement lorsque nous aurons le feu vert », a déclaré le directeur canadien.

En ce qui concerne les annulations et les reports que d’autres grands prix ont eu, Dumontier a déclaré: “Nous sommes dans une meilleure position que Monte-Carlo ou Bakou où ils courent dans les rues de la ville et doivent construire une piste. Nous avons la piste. Nous sommes optimistes, Mais nous savons aussi que les choses changent toutes les heures, nous sommes donc également réalistes, a-t-il déclaré de Montréal.

Enfin sur la possibilité de déplacer la course à une autre date, il a déclaré: “Ce ne serait pas idéal, mais nous pourrions déplacer la date, bien que quand elle arrivera à la mi-octobre ou en novembre, ce ne serait pas possible”, a expliqué Dumontier.

Depuis 1967, année où le Canada participe au championnat du monde de F1, aucune saison n’a commencé dans ce pays. Il n’a été absent que dans trois éditions: 1975, 1987 et 2009.

.