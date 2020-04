Le Canada «reporté», la France pourrait doubler, l’Autriche ne changera pas de date · .

Le Grand Prix du Canada est devenu la dernière manche de la saison F1 2020 à annuler sa date de course d’origine.

Les promoteurs de la course ont déclaré mardi qu’ils espéraient trouver une nouvelle place pour leur manche du championnat du monde. Le Circuit Gilles Villeneuve devait à l’origine organiser la neuvième course de la saison le 14 juin.

Le président et chef de la direction du Grand Prix du Canada, François Dumontier, a déclaré: «Pour le moment, il est crucial que toutes nos énergies soient réunies pour vaincre Covid-19. Nous vous accueillerons à bras ouverts sur le circuit Gilles-Villeneuve dès que cela sera sécuritaire. »

Le président et PDG de la Formule 1, Chase Carey, a déclaré que le championnat soutenait la décision. «Nous avons toujours hâte de voyager dans l’incroyable ville de Montréal et bien que nous devrons tous attendre un peu plus longtemps, nous organiserons un grand spectacle à notre arrivée plus tard cette année», a-t-il déclaré. Le Canada se joint à six autres événements cherchant des dates plus tardives pour leurs courses, l’Australie et Monaco ayant annulé leurs rondes.

Le dernier changement de calendrier à la suite de la pandémie mondiale signifie que le Grand Prix de France du 28 juin deviendra la course d’ouverture de la saison. La possibilité que cette course puisse se dérouler “à huis clos” sans fans pourrait ouvrir la possibilité à Paul Ricard d’organiser une deuxième manche du championnat du monde en août.

La F1 devra-t-elle interdire aux fans de participer aux compétitions pour démarrer sa saison 2020? La course se déroule normalement plus tôt dans l’année pour assurer des températures plus confortables aux spectateurs. Ce ne serait pas une considération pour une course tenue à huis clos. Paul Ricard possède également 160 configurations de circuits différentes, dont la F1 pourrait être utilisée, ce qui lui permet de parcourir différents parcours pour plusieurs courses.

Si la saison de F1 commence à Paul Ricard le 28 juin, elle équivaudra au troisième écart le plus long entre les courses consécutives de l’histoire de la F1, à 210 jours.

Les équipes devraient se diriger directement de la France vers l’Autriche pour ce qui sera désormais la deuxième manche du championnat du monde au Red Bull Ring le 5 juillet. . comprend que Red Bull est convaincu que la manche autrichienne du championnat du monde 2020 se déroulera à cette date ou pas du tout.

Vidéo: la F1 va-t-elle recourir à des courses «à huis clos»?

Comment le calendrier F1 2020 a changé

RoundEventDatesNotes1Grand Prix d’Australie 13-15 Annulé, ne sera pas reprogrammé2Grand Prix de Bahrein 20-22Annulé, cherchant une date de remplacement3 Grand Prix du VietnamApr 3-5Annulé, cherchant une date de remplacement4 Grand Prix chinoisApr 17-19Annulé, cherchant la date de remplacement5Grand Prix des Pays-Bas 1-3 maiAnnoncé, cherchant la date de remplacement6 Grand Prix d’Espagne -10Annulé, cherchant une date de remplacement7Grand Prix de Monaco21-21 maiAnnulé, ne sera pas reporté8Grand Prix d’AzerbaïdjanJuin 5-7Annulé, cherchant une date de remplacement9Grand Prix du Canada12-12 juinAnnulé, cherchant une date de remplacement10Grand Prix de France26-28 juin11Grand Prix d’AutricheJul 3-512Grand Prix de Grande-BretagneJul 17-1913 Prix31 juil.-août 214Grand prix belgeAoût 28-3015Grand prix italienSep 4-616Grand prix de SingapourSep 18-2017Grand prix russeSep 25-2718Grand prix japonaisOct. 27-29

