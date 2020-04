Le champ IndyCar passe à 33 pilotes pour le défi iRacing · .

IndyCar a ajouté trois nouveaux pilotes à sa série virtuelle alors que son domaine atteint un nouveau sommet de 33 concurrents pour le défi iRacing de ce week-end.

Les vainqueurs d’Indianapolis 500 Helio Castroneves et Takuma Sato se joindront à la série pour la première fois samedi avec le champion en titre de la Coupe NASCAR Kyle Busch.

Cependant, deux autres pilotes NASCAR qui ont participé aux manches précédentes, Jimmie Johnson et Dale Earnhardt Jnr, ne seront pas sur la grille pour la course de ce week-end.

Les pilotes couvriront 113 tours du tri-ovale Twin-Ring Motegi. Le site a accueilli pour la dernière fois une course IndyCar dans le monde réel en 2011, lorsque la course a dû être déplacée de l’ovale au circuit routier à la suite de dommages causés par un tremblement de terre majeur.

Les trois précédents vainqueurs de la course jusqu’à présent cette année – Sage Karam (Watkins Glen), Scott McLaughlin (Barber Motorsport Park) et Simon Pagenaud (Michigan) – rejoindront la série pour la course samedi.

Liste d’entrées IndyCar iRacing Challenge Motegi

CarNumberDriverTeam11Josef NewgardenPenske22Scott McLaughlinPenske33Helio CastronevesPenske44Sebastien BourdaisFoyt55Pato O’WardMcLaren SP66Robert WickensMcLaren SP77Oliver AskewMcLaren SP88Marcus EricssonGanassi99Scott DixonGanassi1010Felix RosenqvistGanassi1111Kyle KaiserJuncos1212Will PowerPenske1314Tony KanaanFoyt1415Graham RahalRLL1518Santino FerrucciCoyne1620Conor DalyCarpenter1721Rinus VeeKayCarpenter1822Simon PagenaudPenske1924Sage KaramDreyer & Reinbold2026Zach VeachAndretti2127Alexander RossiAndretti2228Ryan Hunter-ReayAndretti2329James HinchcliffeAndretti2430Takuma SatoRLL2531Felipe NasrCarlin2641Dalton KellettFoyt2750Ed CarpenterCarpenter2851Kyle BuschIndyCar2955Alex PalouCoyne3059Max ChiltonCarlin3160Jack HarveyMeyer-Shank3288Colton HertaAndretti-Harding3398Marco AndrettiAndretti

