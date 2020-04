Le chef du circuit de Sepang est ouvert au retour de la Formule 1

Date publiée: 19 avril 2020

Azhan Shafriman Hanif, directeur général du Circuit international de Sepan, récemment nommé, est ouvert à l’idée d’un retour de la Formule 1 sur le site.

Le Grand Prix de Malaisie est apparu pour la première fois sur le calendrier de la Formule 1 en 1999, avec la première course remportée par Eddie Irvine alors qu’il dirigeait une Ferrari une à deux devant Michael Schumacher.

La course se poursuivrait en Formule 1 jusqu’en 2017 avec Max Verstappen remportant la dernière étape de Red Bull – après quoi le Grand Prix de Malaisie serait abandonné en raison d’une baisse des rendements financiers.

Azhan Shafriman a cependant confirmé qu’il aimerait voir la Formule 1 repartir en Malaisie en raison de la marque en cause, mais ce n’est pas un processus simple car de nombreux facteurs doivent être pris en compte.

«Il (héberger à nouveau la F1) n’est pas sur ma priorité pour le moment, mais si l’occasion se présente et que l’offre est bonne, je suis très favorable à cette idée car cet événement (F1) apporte la partie branding de la Malaisie », A-t-il déclaré sur Malaymail.com.

“Disons que si nous acceptons d’accueillir la course de F1 pour une période plus longue, nous tiendrons une discussion avec le gouvernement car les frais d’hébergement ne sont pas bon marché et l’argent que nous dépensons doit être digne du gouvernement et des fans.”

Deux nouvelles courses devaient rejoindre le calendrier de la Formule 1 pour 2020 mais sont maintenant suspendues en raison de la pandémie de coronavirus.

Le circuit de Hanoi Street accueillera le premier Grand Prix F1 du Vietnam une fois qu’il sera reporté, tandis que le Grand Prix des Pays-Bas attend son retour sur un circuit de Zandvoort repensé qui comporte désormais des virages encaissés.

