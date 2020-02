Le chef médical du Spa réplique aux critiques de Juan Manuel Correa

Date publiée: 1 février 2020

Le médecin-chef de Spa, le docteur Christian Wahlen, a rejeté les affirmations de Juan Manuel Correa selon lesquelles il avait été oublié après son crash d’horreur sur le circuit.



Correa a été impliqué dans une collision à grande vitesse au virage de Raidillon lors de la F2 Feature Race l’année dernière qui a coûté la vie à Anthoine Hubert, tandis que Correa s’est retrouvé à se battre pour lui avec de graves blessures.

Et le pilote américain a récemment critiqué le manque de soins qu’il a reçu de la FIA, affirmant qu’ils venaient de passer à la prochaine course à Monza et avaient laissé les chirurgiens soigner ses blessures qui ne ressemblaient à rien de ce qu’ils avaient vu auparavant.

Mais Wahlen, le médecin-chef de Spa depuis 1985 et membre de la commission médicale de la FIA depuis 25 ans, a répondu pour réfuter ces allégations.

“Juan Manuel Correa a reçu des soins médicaux immédiats sur les lieux de l’accident, administré par le médecin nommé par le circuit qui est un anesthésiste expérimenté”, a-t-il déclaré à Racefans.net.

«Les activités du personnel médical assistant à l’accident ont été coordonnées par le délégué médical adjoint F1 de la FIA et le médecin coordinateur de sauvetage F1, Ian Roberts.

«Juan Manuel a reçu des soins continus alors qu’il était transporté par ambulance au centre médical de la piste. À son arrivée, il a été stabilisé par l’équipe de traumatologie, qui est sous ma responsabilité de médecin en chef pour ce grand prix.

«Après avoir consulté le docteur Alain Chantegret, délégué médical de la FIA F1, il était clair de par la nature de ses blessures que Juan Manuel devait être immédiatement transféré par hélicoptère aux soins du Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU Liège) pour recevoir des médecins spécialistes et les soins opératoires.

«Dans mon rôle de médecin-chef et de délégué médical de la FIA, je suis resté en contact constant avec l’hôpital et j’ai également rendu visite à Juan Manuel le lundi 2 septembre, où il se remettait bien de l’opération aux pieds.

«Le même jour, Gérard Saillant a contacté le père de Juan Manuel, Juan Carlos Correa, pour les assurer qu’il était à leur disposition.

«Mardi matin, Juan Manuel a développé des symptômes indiquant un problème respiratoire. Le même jour, la famille Correa a pris la décision de le transférer dans une clinique spécialisée d’un hôpital de Londres pour recevoir un traitement orthopédique au pied droit dans les meilleurs délais. »

Correa reviendrait plus tard à Miami pour poursuivre sa convalescence et la FIA communiquera prochainement, selon Racefans.net, les résultats de son enquête sur l’accident de Spa.

