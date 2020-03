Le circuit de Hanoi, qui accueille le nouveau Grand Prix de Formule 1 du Vietnam, est prêt

Le promoteur du Grand Prix du Vietnam a confirmé que le circuit de Hanoi était complet dans son intégralité. De cette façon, le pays asiatique est prêt à faire ses débuts dans la catégorie la plus élevée du sport automobile du 3 au 5 avril, à l’occasion de la troisième édition valide du championnat du monde de Formule 1 – 2020.

La semaine dernière, le tronçon restant de 150 m de long a été placé le long de la ligne d’arrivée pour terminer le circuit. Avec 23 tours, sa configuration est d’une configuration hybride unique, fusionnant les caractéristiques d’un circuit urbain avec une conception de voie permanente. Il est le premier du genre à être développé en collaboration par Tilke Engineers et la propre division de sport automobile de F1.

Le nouveau circuit de Hanoi

Cela marque le revêtement final de la couche d’asphalte de la piste nouvellement construite et marque une étape vitale dans le développement du circuit de Hanoi, la première piste de F1 au Vietnam. En fait, l’échantillon de surface d’origine avait déjà été envoyé à des laboratoires à Singapour et en Allemagne pour des tests approfondis afin de s’assurer qu’il répondait à toutes les exigences de la FIA avant le début du processus de placement du chemin, ce qui représente le standard élevé des exigences techniques à respecter lors de la construction d’un nouveau circuit de Formule 1.

Tous les matériaux étaient d’origine locale à 100% vietnamienne, des ingénieurs parcourant le pays du nord au sud pour trouver le meilleur matériau de qualité, effectuant de multiples tests dans différentes mines situées dans le pays. Enfin, les pierres qui forment maintenant la dernière couche du circuit de Hanoi ont été collectées dans la province de Quang Ninh et ont subi un processus complexe avant d’atteindre le circuit pour le processus de stratification. La station de mélange elle-même a été spécialement conçue pour produire la meilleure qualité d’asphalte, car seule la norme la plus élevée réussit le niveau 1 requis par la FIA.

Le nouveau circuit de Hanoi

Ce niveau d’asphalte nécessite la combinaison correcte de frottement et de douceur pour garantir que lorsque les voitures atteignent environ 335 km / h en ligne droite en avril, il ne fasse pas tomber les pierres de la surface.

Il y a quelques semaines, les travaux ont été achevés sur le bâtiment de la fosse de 300 mètres de long, dont la conception a été inspirée par la célèbre citadelle impériale de Thang Long à Hanoi, ainsi que le pavillon de littérature Constellation, symbole de Hanoi, représentant la longue histoire de cette nation et son fort héritage culturel.

Nouveau bâtiment de fosse du circuit de Hanoi

Avec des constructions permanentes maintenant en place, le développeur se concentre actuellement sur les structures temporaires autour du circuit, y compris les tribunes, chacune avec des noms de villes et d’emplacements vietnamiens emblématiques répartis sur des points clés du circuit ainsi que sur les médias. et centres médicaux, tentes d’accueil d’équipe, cabines de transmission et barrières de sécurité.

Le Ngoc Chi, directeur exécutif de la Vietnam Grand Prix Corporation, a déclaré: “C’est une étape importante que nous devons célébrer à l’approche de l’organisation du premier week-end de la course de Formule 1 au Vietnam, dans un peu plus d’un mois. Nous sommes plus qu’excités de voir la vue extraordinaire sur les voitures de Formule 1 qui concourront sur ce circuit incroyable.Ce sera un moment de grande fierté pour toute l’équipe ici et un hommage bien mérité au travail acharné fait pour s’assurer que la nouvelle piste en La F1 est prête à temps.

Avec l’aide de tout le monde à Tilke et dans la division F1 Motorsports, nous sommes confiants de dire que cette piste sera l’une des plus exigeantes et excitantes du calendrier F1 et nous espérons qu’elle deviendra rapidement un favori des fans. Les tribunes et toutes les structures temporaires restantes grimpant également sur la piste, l’excitation à Hanoi et dans les environs pour le Grand Prix de Formule 1 continue de croître. Nous sommes prêts et nous avons hâte d’accueillir Hanoi dans le monde très prochainement “, a déclaré la directive vietnamienne.

