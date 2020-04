Le circuit international de Shanghai rouvre ses portes et les courses sont prévues pour juin

Date publiée: 4 avril 2020

Le circuit international de Shanghai est à nouveau ouvert avec la première action de course prévue pour juin, selon les rapports.

Le circuit accueille le Grand Prix de Chine de Formule 1 qui devait être la quatrième manche de la saison 2020. Mais c’était le premier des événements à être reporté.

La pandémie de coronavirus qui a balayé le monde est originaire de Chine, obligeant le promoteur de la course, Juss Events, à demander que la course soit reportée en février.

La Chine a enregistré plus de 3300 décès dus au COVID-19, mais le pays commence maintenant à reprendre une vie normale.

Alors que les écoles, les cinémas et les principales destinations touristiques sont toujours fermés, les villes chinoises fonctionnent à nouveau, tout comme le circuit international de Shanghai.

Le rapport de course rapporte qu’un événement d’entreprise Porsche a eu lieu plus tôt dans la semaine, bien que la participation ait été limitée et aucun membre du public n’a été autorisé à entrer.

Leur rapport poursuit en affirmant que la première action de course depuis la réouverture du circuit devrait avoir lieu le 26 juin, sous le titre du Championnat de Chine GT, bien que le contrat ne soit pas encore signé.

Le Grand Prix de Chine fait partie du calendrier de la Formule 1 depuis 2004, et les organisateurs sont impatients de reprogrammer la course pour plus tard cette année à un moment où d’autres promoteurs de course remettent en question les plans de Liberty Media pour une saison 15-18 de la course 2020. .

La Race déclare qu’il ne serait pas possible d’organiser le Grand Prix de Chine en décembre, janvier ou février car la température moyenne à Shanghai ne dépasse pas 10c.

