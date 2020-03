Le coronavirus continue de faire des ravages avec les calendriers du sport automobile

Il semble que nous ayons toujours discuté des effets possibles de l’épidémie chinoise de développement du virus Covid-19, mais maintenant, quelques semaines et quelques mois plus tard, la menace mondiale est à son plus haut niveau – pas seulement pour la Formule 1 et le sport automobile dans son ensemble, mais la population mondiale.

Le 12 février, les organisateurs du Grand Prix de Chine ont décidé de débrancher l’événement – du moins pour l’instant – dans le but d’empêcher la propagation du roman Coronavirus. Maintenant, la liste des événements reportés et annulés dans l’industrie automobile s’allonge de jour en jour.

Hier, le MotoGP a annoncé que les deux premières courses de la saison seraient annulées. Le premier tour au Qatar, qui doit avoir lieu dimanche, a été interrompu en raison des restrictions de voyage dans le pays avec l’Italie – une nation qui a été fortement touchée, dont six coureurs sont originaires et un certain nombre d’équipes sont basées. Plus tôt dans la journée, le deuxième tour deux semaines plus tard en Thaïlande a été annulé «dans le meilleur intérêt de la nation et des participants».

Malgré cela, Moto2 et Moto3 concourront tous les deux au Qatar car les pilotes ont déjà participé à des tests de pré-saison là-bas et ne sont donc pas affectés par les interdictions de voyager.

À ce jour, Covid-19 a infecté 87 000 personnes dans le monde avec des ministres de la santé qui s’attendent à ce que ce nombre augmente encore dans les semaines à venir. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie était une urgence de santé publique, mais pas de statut pandémique.

À ce stade, les organisateurs du Grand Prix d’Australie ne s’attendent pas à ce que l’événement soit affecté et se déroule comme prévu. Les ventes de billets pour le premier Grand Prix de l’année sont à un niveau record avec 350 000 personnes devraient passer par les portes au cours de l’affaire de quatre jours.

Dans un communiqué publié lundi, le PDG de l’organisation, Andrew Westacott, a publié un communiqué affirmant que la course “allait de l’avant”:

“La touche finale est en train d’être mise sur le circuit, le fret et le personnel de Formule 1 arrivent dans les prochains jours et nous avons hâte d’ouvrir les portes au public le jeudi 12 mars.

«La santé et la sécurité de tous au Grand Prix d’Australie de Formule 1 Rolex d’Australie sont primordiales. L’Australian Grand Prix Corporation a mis en place de solides dispositifs de gestion de la santé, de la sécurité et des urgences à chaque événement et nous travaillons en collaboration avec les agences de santé et les organismes gouvernementaux et de services d’urgence pour résoudre ce problème.

“La Formule 1 a de nouveau confirmé du jour au lendemain que le Grand Prix d’Australie se déroulait et nous avons hâte de les accueillir, ainsi que les équipes, à Melbourne.”

L’Australie a déjà mis en place des interdictions de voyager strictes dans deux des pays les plus gravement touchés en Chine et en Iran, mais avec une grande partie du cirque F1 ayant des liens avec l’Italie aux mêmes impacts, les voyages des équipes et des individus italiens pourraient également être perturbés. En effet, il est entendu qu’AlphaTauri et Ferrari ont déjà augmenté le nombre d’employés qui travailleront à distance pendant le week-end du GP d’Australie.

Le GP de Chine ayant déjà été annulé en raison de l’épidémie, des questions sont toujours posées à la fois sur les races bahreïnite et vietnamienne, ainsi que sur la proximité de la Chine et du Moyen-Orient qui ont également du mal à contenir l’épidémie. Jusqu’à ce que d’autres annonces soient faites, ces événements sont toujours inscrits au crayon, mais n’excluent pas les changements jusqu’à ce que les équipes aient leurs voitures sur la bonne voie.

.