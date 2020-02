Le coronavirus en Italie déclenche des préoccupations majeures pour la Formule 1

Après le report du Grand Prix de Chine, l’épidémie de Covid-19, mieux connue sous le nom de coronavirus, pourrait encore bouleverser la saison de Formule 1 2020 dans le sillage des inquiétudes croissantes dans le nord de l’Italie.

Au cours du week-end, l’Italie a été le dernier pays européen à voir son nombre de cas de coronavirus croître de façon exponentielle avec des chiffres se situant actuellement à plus de 320 personnes infectées et 10 décès tandis que les cas et les décès dans le monde ont dépassé respectivement 80 000 et 2 700. Avec chaque jour qui passe, il devient plus évident que l’épidémie est une pandémie mondiale dans tous les aspects sauf le nom.

L’épidémie de l’Italie, bien qu’un «patient zéro» n’ait pas été déterminé, a vu une grande partie du nord bloquée. Selon The Guardian, onze villes de la région de Lombardie, qui englobe Milan et Monza, ont été mises en quarantaine pendant quinze jours. Bien que les 50 000 habitants soient tous avisés d’éviter les contacts sociaux et de rester à la maison, les avertissements ont plutôt conduit au chaos dans les supermarchés car la population stocke de la nourriture et de l’eau.

L’Italie est considérée par beaucoup comme le berceau spirituel du sport automobile, mais c’est aussi le siège de Ferrari et d’AlphaTauri et, bien sûr, du Grand Prix d’Italie.

Ferrari a déjà pris des mesures de précaution, notamment la fermeture des musées de Maranello et de Modène sur avis des autorités locales. La tenue est également allée plus loin en interdisant aux employés qui ont visité ou vivent dans les régions touchées de Lombardie, de Vénétie et d’Émilie-Romagne.

Nous comprenons également que d’autres activités jugées «inutiles» ont été annulées; cela comprend des visites d’usine et d’autres voyages d’affaires pour réduire les risques d’exposition potentielle. L’équipe envisage également de travailler à distance et de réduire le nombre de personnes envoyées aux courses.

Les équipes ont un grand nombre d’employés dans leur siège respectif travaillant en coulisses sur la stratégie et le suivi de chaque voiture. Cette décision serait similaire à celle de McLaren qui avait déjà dit aux employés qui avaient récemment visité la Chine de ne pas entrer dans les installations ou de se rendre à Barcelone pour assister au test de pré-saison.

AlphaTauri et Ferrari sont toutes deux basées dans la région d’Émilie-Romagne qui borde la Lombardie et la Vénétie.Nous pouvons donc nous attendre à ce que des mesures similaires soient prises par les deux équipes à titre de précaution, mais AlphaTauri n’a pas encore entendu parler de la question.

L’Italie nous donne également la marque Pirelli qui, depuis 2011, est le seul fournisseur de pneus pour toutes les équipes de F1. Comme la plupart des soutiens de famille de l’économie italienne, la marque est située à Milan en Lombardie. La ville de 1,35 million d’habitants a elle-même été largement touchée par l’état d’hystérie massive décrit par un habitant à qui j’ai parlé:

«J’ai vu beaucoup de gens paniquer et acheter des marchandises. Il ne reste presque plus rien à Milan, tous les magasins d’alimentation sont vides et il y a beaucoup de gens qui attendent l’ouverture des magasins. Ce matin, à 7 h 20, je suis allé dans un magasin qui a ouvert à 7 h 30 et il y avait environ 30 personnes devant moi portant des masques, attendant l’ouverture du magasin.

«Les gouvernements locaux ont pris des mesures sérieuses pour limiter la [movement of people]. Toutes les écoles ont été fermées jusqu’au 1er mars au moins, il en va de même pour les lieux publics comme les bars, les stades et autres.

“Milan n’a pas beaucoup de cas en ce moment. Il y a environ 240 cas en Lombardie, mais ils sont principalement à Lodi, à environ 30 km de Milan, mais presque toutes les personnes infectées ont été transportées dans des hôpitaux de Milan parce qu’elles sont les plus efficaces. »

Alessandro Preti, résident de Milan

En 2015, les actionnaires de Pirelli ont accepté une offre de 7,1 milliards d’euros pour 45,5% de la société, une participation majoritaire, de ChemChina – les producteurs agrochimiques d’État. Depuis le rachat, ChemChina a installé de nombreux hommes d’affaires chinois dans des rôles de directeurs ainsi que Ning Gaoning en tant que président. L’épicentre de l’épidémie mondiale de coronavirus est le district de Wuhan à Hubei, en Chine, mais il vaut mieux éviter la «zone du chapeau de papier d’aluminium» et se concentrer sur les faits plutôt que sur la spéculation.

En tant que seul fournisseur de pneus pour le sport, Pirelli doit fabriquer quelque part les grandes quantités de pneus utilisés dans une saison de F1… C’est quelque part la Turquie. Plus précisément, l’usine de pneus de haute technologie de Pirelli se trouve à Izmit où ils fabriquent exclusivement du caoutchouc Grand Prix, mais la recherche et le développement sont effectués plus loin à Milan. Au cours des deux derniers jours, la Turquie a fermé ses frontières avec l’Iran, un pays qui connaît sa propre épidémie, ce qui souligne une fois de plus la portée et l’ampleur de la bataille mondiale contre Covid-19.

La F1 est un sport très orienté logistique, non seulement en raison des voyages mondiaux impliqués, mais aussi du nombre d’organisations et de marques qui jouent leur propre rôle pour maintenir le spectacle dans le monde. Le coronavirus ayant déjà fait des ravages en Chine et entraîné le report du GP de Chine, l’accent est désormais mis, pour la F1 au moins, sur l’Europe et l’Italie.

Il est désormais de la responsabilité de Ferrari, AlphaTauri et Pirelli de négliger leurs propres opérations avec soin et de surveiller les mouvements du personnel plus près que jamais sous l’œil vigilant de la F1, mais tout en attendant que les dirigeants mondiaux agissent.

En tant que fournisseur mondial de sport et de divertissement, la F1 doit faire de la sécurité de tout son personnel et de ses fans la priorité numéro un en ces temps de chaos et de troubles avec la réputation du sport sur la ligne et à l’honneur.

Ferrari testera cette semaine à Barcelone, à partir de demain et pour les trois prochains jours avec Seabstian Vettel et Charles Leclerc en service.

L’équipe a tweeté avant les débats:

Peu importe la météo, nous serons prêts ☀️❄️🌧 # essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/PUH49VM5DJ

– Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 24 février 2020

.