Le coronavirus n’est pas le seul obstacle au changement de calendrier du GP d’Australie en 2020 · .

Les promoteurs du Grand Prix d’Australie veulent explorer les options pour organiser la course annulée de ce week-end plus tard dans l’année.

Vendredi, lorsque la course a été annulée, les promoteurs ont délibérément évité de la qualifier de «report», car ils ne voulaient pas donner la fausse impression qu’il ne s’agissait que d’un retard à court terme.

Cependant, le président du Grand Prix d’Australie, Paul Little, a déclaré qu’ils espéraient reprogrammer l’événement plus tard dans l’année si possible.

“Nous espérons pouvoir organiser cette épreuve ultérieurement”, a-t-il déclaré après l’annonce de l’annulation de la course vendredi. “Nous devrons simplement attendre et voir.”

La course a été annulée en raison de préoccupations concernant la propagation du Coronavirus, pour lequel un membre de l’équipe McLaren s’est révélé positif. La menace du virus doit d’abord reculer avant que la F1 ne puisse revenir.

Mais il y a un autre obstacle important à la tenue de la course plus tard en 2020. La logistique pour ramener la F1 à Albert Park plus tard dans l’année serait également très difficile.

Le circuit du parc utilise des installations temporaires dans un espace public. Les infrastructures doivent être construites et démontées chaque année pour la course. Laisser la construction actuelle en place bloquerait le parc pendant des mois, tandis que le remonter et le démonter une deuxième fois cette année serait coûteux.

“Nous ne pouvons pas le laisser ici pendant des mois”, a confirmé le président de l’Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott.

Albert Park est un circuit de course temporaire “Une des choses que nous respectons ici, c’est qu’il y a des équipes de football hommes et femmes, il y a des activités sportives ici. Et nous reconnaissons que l’un des privilèges que nous avons est d’occuper un beau parc dans le [central business district] de Melbourne. Et donc nous voulons minimiser l’impact de la construction et du démantèlement.

“De toute évidence, cela change la façon dont nous démontons le circuit et le retournons, mais nous ne pouvons pas le laisser pendant des jours ou des semaines. Et nous nous attendons à démanteler et à supprimer les infrastructures et à retourner dans les clubs sportifs d’Albert Park et de Melbourne. »

Cependant, Westacott n’a pas voulu écarter la possibilité d’un retour de la F1 plus tard cette année.

“J’ai appris dans le monde de la Formule 1 qu’on ne dit jamais jamais”, a-t-il déclaré. «Nous avions clairement travaillé sur l’ici et maintenant avec Chase Carey en Formule 1.

“Nous allons résoudre les problèmes, mais nous n’avons pas commencé à penser à la mise en scène future ou quelque chose comme ça. Mais c’est clairement un sujet de discussion normal, qui se produirait en temps voulu. “

