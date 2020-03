Le Coronavirus oblige à changer de date lors des légendaires 24 Heures du Mans

Face à la crise mondiale du COVID-19 et à la faible possibilité que la situation s’améliore à court terme, un autre événement légendaire du sport automobile subit des modifications à sa date. Il s’agit des 24 Heures du Mans, une épreuve qui était prévue les 13 et 14 juin.

L’organisateur de la course, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), ainsi que le Championnat du Monde d’Endurance (WEC) et la Fédération Internationale de Sport Automobile (FIA), ont annoncé que la nouvelle date de la 88e édition de cette compétition serait les 19 et 20 septembre.

Cette modification entraîne la réorganisation des calendriers FIA WEC, European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup et Ligier European Series. Les nouvelles dates seront annoncées plus tard, ainsi que le calendrier complet des 24 heures du Mans 2020.

