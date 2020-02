Le coronavirus pose un casse-tête logistique aux équipes de Formule 1

L’épidémie de coronavirus donne aux équipes de Formule 1 un mal de tête logistique alors qu’elles se préparent pour une nouvelle saison et le déroulement des courses long-courriers qui devraient commencer avec le Grand Prix d’Australie à Melbourne le 15 mars.

Le Grand Prix de Chine du 19 avril a été annulé mais les trois premières courses impliquent les équipes voyageant d’Europe à Melbourne, Bahreïn une semaine plus tard puis à la capitale vietnamienne Hanoi.

Le PDG de F1, Chase Carey, a déclaré mercredi que “tous les systèmes fonctionnaient”, tout en reconnaissant que la situation restait fluide.

La plupart des équipes sont basées en Grande-Bretagne, mais AlphaTauri propulsé par Ferrari et Honda (anciennement Toro Rosso) se trouve en Italie, qui a vu une vague de cas de coronavirus. Il en va de même du seul fournisseur de pneus Pirelli.

“C’est une situation qui change presque d’heure en heure et nous réagissons en conséquence afin de nous assurer de protéger les personnes qui travaillent pour nous”, a déclaré Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe Williams, à .. «Il y a beaucoup de questions qui doivent peut-être être discutées et traitées.»

La direction de la F1, la FIA au pouvoir et les équipes se rencontreront sur le Circuit de Catalunya de Barcelone vendredi, dernier jour des tests de pré-saison, avec la situation virale en tête de liste.

Williams a déclaré que les équipes iraient partout où la F1 le jugerait sûr, conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les itinéraires de voyage effectués il y a des mois ont dû être modifiés, les équipes quittant les centres de transit de Singapour, Bangkok ou Hong Kong au profit de celles du Moyen-Orient.

Cependant, le virus se propage également là-bas, Bahreïn ayant signalé 33 cas mercredi et suspendu les vols à destination et en provenance de Dubaï.

«Beaucoup de notre équipe a été acheminée par Singapour (vers Melbourne)… et le coût du réacheminement est important», a déclaré Williams. “C’est un gros problème et quelque chose que nous essayons de résoudre en ce moment.”

Le site motorsportweek.com a rapporté que certaines équipes de F2, en raison de tests à Bahreïn ce week-end, avaient des problèmes avec les membres qui ne pouvaient pas y assister en raison de restrictions de voyage.

“Ce Coronavirus est une histoire vraiment sérieuse du côté d’AlphaTauri”, a déclaré Franz Tost, le principal de l’équipe, aux journalistes du Circuit de Catalunya de Barcelone. «Nous avons considérablement réduit les déplacements. Les personnes qui viennent des zones rouges en Italie doivent rester chez elles.

«Nous ne voulons pas qu’ils viennent à l’usine. Les fournisseurs ne doivent pas non plus nous rendre visite en usine. Et nous verrons maintenant ce qui se passe en ce qui concerne les courses à Melbourne ou à Bahreïn », a déclaré Tost et a ajouté que l’équipe avait également demandé aux invités en raison de se rendre aux tests du nord de l’Italie de rester chez eux.

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que plusieurs de ses ingénieurs ne s’étaient pas rendus à Barcelone par précaution, tandis que Christian Horner de Red Bull s’est inquiété des techniciens Honda de son équipe.

«Peuvent-ils retourner au Japon? Seraient-ils autorisés à entrer en Australie même en ce moment? » a-t-il demandé lors d’une interview à ce sujet, à la télévision Sky F1 mercredi.

