Le coronavirus pourrait faire des ravages avec le calendrier F1 2020

Date publiée: 27 février 2020

L’épidémie de coronavirus pourrait avoir un impact sérieux sur le calendrier de la Formule 1, l’Australie étant le dernier pays à avoir mis en œuvre un plan d’urgence.

Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a promulgué le plan d’urgence, l’épidémie de coronavirus devenant une pandémie.

“Tout indique que le monde entrera bientôt dans la phase pandémique du virus”, a déclaré Morrison aux journalistes à Canberra.

«Nous pensons que le risque d’une pandémie est très présent pour nous et, en tant que gouvernement, nous devons prendre les mesures nécessaires pour nous préparer à une telle pandémie.»

À la suite des mesures prises par le gouvernement australien, les autorités ont été priées de se préparer à d’éventuelles annulations d’événements sportifs majeurs – comme le Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison.

“Les décisions concernant les restrictions de voyage et la façon dont cela pourrait affecter la conduite du Grand Prix d’Australie seront prises par le gouvernement et les responsables de la santé avec la sécurité de la nation au cœur”, Felicia Mariani, directrice générale du Victorian Tourism Industry Council, dit The Guardian.

«Nous espérons qu’il ne sera pas annulé, mais l’industrie devra s’y préparer, si cela se produit.

«Le tourisme victorien et victorien, déjà sous le poids des feux de brousse et maintenant le coronavirus, ne peut guère se permettre les dommages de réputation ou économiques qui résulteraient d’un Grand Prix annulé ou réduit.

«Victoria compte sur des événements internationaux emblématiques comme le Grand Prix pour stimuler les visites, réinjecter les fonds indispensables dans son économie et aider à reconstruire le secteur touristique durement touché.

“Cependant, la sécurité est primordiale et s’il s’agit de l’annulation, l’industrie doit se préparer et être prête à réagir en conséquence.”

Le directeur général de la Formule 1, Chase Carey, a toutefois déclaré lors d’une récente téléconférence qu’il ne s’attend pas à ce que le début de la saison soit encore affecté après le report du Grand Prix de Chine.

“Nous allons à Melbourne, à Bahreïn et à Hanoi”, a-t-il déclaré.

Mais, maintenant que de nouveaux doutes émergent à propos de Melbourne, Bahreïn a signalé ses premiers cas de virus et les responsables vietnamiens ne sont plus sûrs à 100% que leur course inaugurale se poursuivra.

“Si la situation en mars se complique, nous devrons peut-être l’annuler”, a déclaré Nguyen Duc Chung, un responsable de Hanoi, cité par l’agence de presse DPA.

“Je ne peux pas dire avec 100% de certitude que cela aura lieu.”

L’épidémie de coronavirus commence également à affecter certaines équipes de Formule 1, qui ont été contraintes d’imposer des restrictions de voyage à certains membres de leur personnel.

“Un certain nombre d’ingénieurs ne sont pas venus ici par précaution”, a déclaré à Barcelone le patron de Ferrari, Mattia Binotto.

«C’est donc certainement une préoccupation pour nous. Nous sommes prudents et veillons à agir correctement. »

Le conseiller en sport automobile de Red Bull, le Dr Helmut Marko, a averti que la Formule 1 pourrait être confrontée à des défis logistiques trop importants à gérer alors que le virus continue de se propager.

“Le coronavirus peut vraiment avoir un impact majeur”, a déclaré Marko au diffuseur autrichien ORF. «Également pour l’Australie et Bahreïn.

«L’Australie n’autorise déjà pas les gens à entrer par Singapour ou Hong Kong et à Bahreïn depuis Dubaï. Ce sont tous des points de transfert importants pour de nombreuses personnes.

«Les effets du virus peuvent être très importants pour notre sport.

«Les défis logistiques en particulier pourraient devenir trop importants.»

