Le Coronavirus provoque la première annulation d’une course majeure en Europe alors que la Formule E élimine Rome EPrix · RaceFans

La manche italienne du championnat de Formule E à Rome le 4 avril a été abandonnée en raison de la propagation du Coronavirus.

Il s’agit du dernier d’une série de perturbations du calendrier du sport automobile causées par le virus. De manière significative, c’est la première grande course européenne à être annulée en raison du coronavirus.

La troisième édition de l’EPrix de Rome est le deuxième événement que la série a annulé cette année en raison du virus. Le Sanya EPrix, qui était prévu pour le 21 mars, a été annulé en février.

«En raison de l’urgence sanitaire en cours en Italie et conformément aux dispositions énoncées dans le décret ministériel concernant les mesures visant à lutter contre et à contenir la propagation de Covid-19 dans le pays – qui comprend des événements sportifs avec une grande foule et des spectateurs à proximité – il ne sera plus possible d’organiser l’EPrix de Rome le 4 avril 2020 », a annoncé le championnat.

Le championnat espère pouvoir reprogrammer la course. Le championnat de cette année devrait se terminer à Londres le 26 juillet.

“La Formule E, en accord avec les autorités compétentes de Rome, EUR SpA et avec la FIA et l’Automobile Club d’Italia (ACI), travaillera en étroite collaboration avec les partenaires du championnat et les parties prenantes afin d’évaluer et d’examiner les options alternatives pour reporter la Rome EPrix à une date ultérieure une fois les restrictions levées », a-t-il ajouté.

“Tous les détenteurs de billets seront contactés par les canaux appropriés dans les prochains jours.”

Les principales courses annulées ou reportées en raison d’un coronavirus

DatesSeriesEventLocationCountryMarch 6 – Mars 8Moto GPQatar Grand-PrixLosail international CircuitQatarMarch 13 – Mars 15World SuperbikesQatarLosail international CircuitQatarMarch 21 – Mars 21Formula ESanya EPrixSanyaChinaMarch 20 – Mars 22Moto GPThailand Grand-PrixBuriram international CircuitThailandMarch 21 – Mars 22Super TaikyuRound oneSuzukaJapanApril 4 – Avril 4Formula EROME EprixRomeItalyApril 4 – Avril 5Super FormulaRound oneSuzukaJapanApril 17 – 19 avrilFormule 1Grand Prix de ChineCircuit international de ShanghaiChine17 avril – 19 avrilPorsche Carrera Cup AsieCours de ShanghaiCircuit international de ShanghaiChine 17 avril – 19 avrilC formule chinoise quatreCours de ShanghaiCircuit international de ShanghaiCircuit international de ShanghaiChine

