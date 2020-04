Le costume de course de Lewis Hamilton mis aux enchères pour une œuvre de bienfaisance

Date publiée: 18 avril 2020

Mercedes a fait don de combinaisons de course portées par Lewis Hamilton et Valtteri Bottas en 2019 pour être vendues aux enchères afin de collecter des fonds pour les œuvres de bienfaisance du NHS.

Le monde poursuit sa bataille contre la pandémie de coronavirus, et Mercedes a déjà rejoint l’effort en transformant leur usine de Brixworth en une installation pour développer leur nouvelle aide respiratoire qui peut être utilisée comme une alternative moins intrusive aux ventilateurs pour ceux qui souffrent de symptômes graves.

Et leurs efforts se sont poursuivis lorsque l’équipe a fait don de combinaisons de course portées par Hamilton et Bottas pendant la saison 2019 pour être mises aux enchères, gracieuseté de la vente aux enchères caritative en ligne Bonhams Auctioneers.

Tous les profits iront aux organismes de bienfaisance du NHS qui combattent le coronavirus en première ligne.

L’enchère sur le costume de Hamilton s’élève actuellement à 6 500 £ et 1 000 £ sur Bottas. Les enchères se terminent le 29 avril et vous pouvez y accéder ici.

Hamilton portait cette combinaison lors des essais libres 2 du Grand Prix de Monaco, ainsi que lors des courses en Autriche et dans sa Grande-Bretagne natale.

Bottas a porté sa combinaison de course aux enchères lors des essais libres des Grands Prix d’Azerbaïdjan, de Monaco, de France et de Grande-Bretagne au cours de la saison 2019.

Plus de 14 500 décès ont été enregistrés au Royaume-Uni en raison du virus, dont 27 décès vérifiés parmi le personnel du NHS.

En collaboration avec les six autres équipes de F1 basées au Royaume-Uni dans le cadre de ce qui a été appelé «Projet Pitlane», Mercedes a fourni 10 000 appareils d’aide respiratoire au NHS, en association avec le University College London Hospital.

Leur appareil de pression positive continue (CPAP) reste disponible pour les autres entreprises à copier, tandis qu’aux côtés de leur sponsor INEOSS, le fabricant allemand produira au moins 5000 écrans faciaux en EPI pour les hôpitaux locaux autour de la base de l’équipe.

McLaren aide également à développer des équipements de protection pour le personnel du NHS, tandis que leur ancien patron Ron Dennis a lancé une initiative pour fournir un million de repas gratuits aux travailleurs du NHS.

