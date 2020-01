Le côté mental de la F1 – comment les pilotes font-ils face?

Il ne fait aucun doute que la course de Formule 1 est un sport extrêmement exigeant…. non seulement les pilotes sont censés produire des résultats sur une base régulière, mais ils doivent faire face à cette pression à la fois sur et en dehors de la piste.

Bien sûr, ils ont une équipe autour d’eux, mais la conduite en F1 est un sport solitaire et gérer le côté mental du sport doit être assez difficile.

Alors, comment font les conducteurs? Comment gardent-ils leur concentration lorsqu’ils sont entourés de distractions et peut-être de quelques doutes insignifiants sur leurs propres compétences ou l’efficacité de la machine qu’ils conduisent?

Certains pilotes apportent leurs consoles de jeu avec eux partout où ils vont et se détendent pendant leur temps libre en jouant. D’autres pratiquent différents sports, certains essaient de lire des livres, tandis que des gars comme Lewis Hamilton aiment travailler sur des projets de bien-être animal. Oui, il le fait vraiment et au cours de la journée de typhons inattendue au Japon récemment, il a envisagé de visiter une crique de dauphins pour souligner la cruauté de tuer ces animaux.

Bien que la passion de Hamilton pour le bien-être animal soit louable, ce n’est pas tout à fait le passe-temps que nous imaginons a trop d’avantages pour sa conduite ou pour faire face à la pression. Mais qu’en est-il de l’homme dont Lewis poursuit le record? Comment M. «J’ai de la glace qui coule dans mes veines» Schumacher a-t-il géré toute cette pression.

Schuey le joueur de poker

Nous sommes sûrs que Michael avait plusieurs moyens de réduire la pression, mais celui que peu de gens connaissent est son amour pour le poker.

Alors, qu’est-ce qui a attiré Schuey dans le poker? Ce n’était certainement pas l’aspect financier, car il jouait rarement dans les jeux sérieux. Au lieu de cela, il a joué des événements de charité et était assez bon pour qu’il était évident qu’il jouait régulièrement. Peut-être que ses raisons pourraient plutôt être dues aux avantages de jouer au poker.

Selon le psychologue du sport Jared Tendler, le jeu mental du poker nécessite une concentration incroyable. Tendler soutient que les joueurs de poker qui réussissent entraînent leur esprit tout comme un athlète entraîne son corps. Serait-ce la raison pour laquelle Schuey n’a jamais semblé prendre une mauvaise décision?

Cela expliquerait certainement pourquoi il était si maître de ses émotions en course. Bien qu’il soit connu comme un homme qui n’a pas peur de dire ce qu’il pense, nous avons rarement assisté à une explosion émotionnelle, que ce soit dans la voie des stands ou à la radio. Si le poker est la raison, alors ce pourrait être juste le passe-temps que d’autres conducteurs pourraient vouloir reprendre.

Le poker est en soi un jeu incompris, beaucoup de gens pensant qu’il s’agit d’un jeu de chance et de chance. Cependant, il y a beaucoup de stratégie et de réflexion rationnelle dans chaque décision à la table.

Les joueurs travaillent incroyablement dur sur leur jeu et voient chaque perte ou erreur non pas comme un échec, mais comme une opportunité d’apprendre. C’est aussi un jeu qui aide les joueurs à développer leur confiance en eux-mêmes qui, avec la capacité de penser rationnellement plutôt qu’un point de vue émotionnel, peuvent aider à améliorer leurs capacités de prise de décision.

Alors peut-être que Schuey était vraiment sur quelque chose avec son passe-temps de poker. Amélioration de la prise de décision, contrôle des émotions, apprentissage des erreurs – c’est tout ce qu’un pilote de F1 devrait s’efforcer d’atteindre. Et Schuey le faisait pour le plaisir le soir et le week-end.

Le jeu pourrait-il être la réponse?

Nous avons mentionné les pilotes apportant leurs consoles de jeu avec eux plus tôt et croyez-le ou non, c’est en fait beaucoup plus courant que vous ne le pensez. Il y a pas mal de pilotes qui aiment les jeux et nous ne sommes pas du tout surpris. Après tout, les simulateurs de jeux jouent souvent un rôle essentiel dans leur formation.

Cependant, nous ne parlons pas de jeux de course, mais des jeux vidéo en général. Il a été prouvé que le jeu a un large éventail d’avantages pour la santé, dont le moindre n’est pas l’effet positif qu’il peut avoir sur la santé mentale d’une personne.

Des sessions de jeu régulières peuvent réduire le niveau de stress, soulager l’anxiété et aider un joueur à se débarrasser de tout problème qu’il pourrait avoir dans le monde réel (ou sur le circuit).

Le bonus supplémentaire avec le jeu est que de nombreux jeux vous offrent maintenant la possibilité de jouer en ligne, donc il y a un sentiment d’interaction sociale. Et c’est cette capacité d’interagir avec d’autres personnes en dehors de la bulle d’une équipe de F1 qui offre peut-être le plus d’avantages à un pilote de F1.

Le choix du jeu n’a pas vraiment d’importance, même si un jeu de course n’est peut-être pas la meilleure idée. Qu’il s’agisse de poker en ligne, d’un jeu de RPG ou de scrabble n’a vraiment aucune incidence sur la façon dont les sessions de jeu peuvent aider un conducteur à faire face à la pression. Une fois qu’ils jouent et interagissent avec les autres, ils soulageront sans aucun doute une grande partie de leur frustration et de leur tension refoulées.

Et les pilotes qui ne jouent pas?

Nous avons également mentionné la lecture plus tôt et c’est certainement une option, mais il manque l’aspect social qui aide à soulager le stress. C’est peut-être la raison pour laquelle de nombreux conducteurs pratiquent des sports comme le tennis ou le football avec leur famille et leurs amis.

Alors que les conducteurs aiment les sports solitaires comme la pêche et le vélo, les sports à deux ou en équipe leur offrent quelque chose que la conduite ne peut pas – les avantages pour la santé mentale d’avoir un coéquipier. Oui, nous savons que les pilotes ont des coéquipiers, mais combien de fois avons-nous vu ces relations se dégrader en un rien de temps.

Les passe-temps et les passe-temps qui permettent au conducteur de renforcer sa confiance en soi, d’améliorer ses compétences cognitives et d’interagir avec les autres sont de loin la meilleure option pour faire face à la pression et soulager le stress. À la fin de la journée, tout se résume à ce qu’un conducteur se sent à l’aise de faire.

Aiment-ils jouer à des jeux ou préfèrent-ils la compagnie d’un bon livre? Veulent-ils résoudre des problèmes et battre des records dans leur temps libre ou préfèrent-ils améliorer leur condition physique?

Quelle que soit l’approche d’un conducteur, il est clair qu’il doit prêter une attention particulière à son bien-être mental. Dans un environnement aussi chargé et axé sur les résultats, il est facile pour nous d’oublier que les conducteurs sont aussi des personnes. Et leur santé mentale est tout aussi importante que leurs performances sur la piste de course.

