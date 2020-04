Le coureur britannique Billy Monger salue les travaux du NHS

Date publiée: 18 avril 2020

Le pilote britannique et double amputé Billy Monger a rendu hommage au NHS pour lui avoir sauvé la vie après son terrible accident en 2017.

Le joueur de 20 ans a été impliqué dans un accident d’horreur à Donington lors d’une course F4 en 2017, entraînant l’amputation de ses deux jambes.

C’est le travail du personnel du NHS qui lui a sauvé la vie et lui a permis de reprendre la course, alors qu’il a également tourné la main pour travailler comme expert.

Monger a posté une vidéo sur son troisième «happy alive day», rendant hommage au personnel du NHS à un moment où leur travail est à l’honneur comme jamais auparavant en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

“En parlant du NHS et de leur incroyable niveau, j’ai réalisé que pendant mes trois années de voyage, je ne vous avais jamais montré mes amputations.

«Je peux vraiment souligner le travail accompli par le NHS et combien je suis fier d’avoir été béni d’avoir un si bon service pour prendre soin de moi à une époque où j’en avais le plus besoin.

«J’ai été opéré par des médecins et chirurgiens du NHS. Les infirmières qui m’ont soigné, les gens qui m’ont mis dans le coma provoqué, l’ambulance aérienne m’ont amené à l’hôpital pour leur permettre de me sauver la vie… il y a tellement de gens que je pourrais m’asseoir ici et remercier.

«Ces blessures pour moi, les cicatrices que vous voyez, elles ne veulent rien dire. Le fait que je sois bel et bien vivant et capable de continuer à vivre ma vie… Je suis très reconnaissant pour tout ce que le NHS m’a fourni.

«Je suis fier aujourd’hui, c’est mon jour de vie heureux et je suis impatient pour l’avenir. Sans le NHS, ces choses ne seraient pas possibles du tout. Un grand merci au NHS. “

Monger a exhorté le public à suivre les règles d’auto-isolement mises en place pour lutter contre la propagation du virus.

«À tous ceux qui sont isolés, restez motivés, restez forts», a-t-il dit.

«C’est notre chance en tant que génération de prouver ce dont nous sommes capables. On ne nous demande pas beaucoup, on nous demande simplement de rester à la maison. “

