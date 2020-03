Le coureur de sims Igor Fraga rejoint l’équipe Red Bull Junior pour 2020

Red Bull a recruté Igor Fraga dans son équipe junior alors que la vague eSports continue de faire des bosses dans le monde du sport.

Igor Fraga est devenu un grand nom sur la scène des courses de sims en ayant participé à la série F1 eSports, au McLaren Shadow Project et au Gran Turismo’s World Tour – chacun avec grand succès. Cependant, la carrière de Fraga n’a pas toujours été développée dans sa propre chambre. Le Brésilien d’origine japonaise a également une expérience assez étendue sur piste à son actif.

Fraga, 21 ans, a commencé sa carrière de pilote de Formule 3 Brésil en 2015 avec ses trois premières courses se terminant par des abandons. Mais malgré un départ difficile, il finirait troisième dans la catégorie Classe B avec deux pole positions, quatre victoires et neuf podiums en cours de route.

Il est resté dans le championnat pour 2016 en disputant seulement quatre courses avec son meilleur résultat une troisième place à la finale à Interlagos. Sa course de 2017 en «Academy Class» a été dominante – dix victoires en seize courses avec treize visites sur le podium. Sans surprise, il suffisait de remporter la classe Academy avec un décompte de points qui l’aurait placé au deuxième rang du classement général. Le multitâche impressionnant a également vu Fraga participer au Championnat de Formule 4 NACAM 2017/18 où il terminerait deuxième au classement général malgré trois sauts.

Bien que moins impressionnant par rapport au reste de son CV, ses efforts en 2018 dans l’US F2000 étaient suffisants pour la quatrième place.

2019 a vu le nom de Fraga devenir beaucoup plus courant compte tenu de son perfectionnement de la technique et des compétences sur les simulateurs à domicile, il a obtenu une conduite européenne en formule régionale aux côtés de Dan Ticktum, Enzo Fittipaldi, David Schumacher et Sophia Floersch et bien d’autres sports de la prochaine génération. Malgré le calibre de la compétition, Fraga a remporté quatre victoires et quatre pôles avec une place sur le podium à onze reprises. 300 points en 24 courses, c’était plus que suffisant pour une troisième place tout à fait respectable.

Nous ne sommes peut-être que trois mois après 2020, mais Fraga jusqu’au 16 février pour avoir terminé son premier championnat de la nouvelle décennie. La Toyota Racimg Series est une série de cinq manches qui se déroule pendant l’été en Nouvelle-Zélande, chaque manche accueillant trois courses. L’édition de cette année a vu un combat féroce pour le titre entre Fraga et son favori Liam Lawson dans lequel le Brésilien allait finalement triompher dans un championnat décidé par seulement six points. Une seule retraite de Lawson à mi-chemin du décideur probable.

Il a été annoncé la semaine dernière que Fraga rejoindrait la grille FIA ​​F3 en tant que membre de l’équipe de Charouz pour associer David Schumacher et Niko Kari, mais ses supporters ont au moins décuplé cette semaine, Red Bull confirmant avoir emmené le Brésilien dans le Red Bull Young. Programme de pilotes par lequel tous les pilotes Red Bull et Alpha Tauri actuels sont passés.

Frais de sa superbe victoire TRS en Nouvelle-Zélande, Igor Fraga rejoint le Red Bull Junior Team pour 2020. Le Brésilien de 21 ans disputera la série FIA ​​F3 avec Charouz Racing System.Né au Japon, Fraga a déjà eu du succès, remportant la série F3 Brasil Light en 2017 et terminant 3ème du Championnat d’Europe régional de formule F3 la saison dernière. Il a également été le premier champion de la Gran Turismo Nations Cup en 2018, montrant ses compétences en eSport.

Igor a fait sa propre déclaration sur sa page Instagram dans laquelle il a déclaré: “[I’m] très heureux et honoré de rejoindre l’équipe Red Bull Junior! Je suis très reconnaissant de cette chance et je ferai en sorte d’en profiter au maximum. “

.