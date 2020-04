Le débat: est-ce Hamilton ou est-ce la voiture?

Avec un titre de plus, Lewis Hamilton peut devenir statistiquement le meilleur pilote de F1 de tous les temps. Est-ce le cas ou est-ce sa domination dans la voiture?

C’est l’un des débats les plus importants et les plus controversés du sport. Le champion du monde à six reprises est absolument indéniablement talentueux, mais il fait également partie de l’équipe la plus dominante depuis qu’il a rejoint Mercedes en 2013.

Est-ce que cela rend les cinq titres qu’il a gagnés depuis qu’il a rejoint les Silver Arrows moins impressionnants? Ou est-il vraiment là-haut avec les grands de la F1? Examinons les deux côtés de l’argument.

C’est Hamilton…

Certes, les années les plus fructueuses de Hamilton sont venues chez Mercedes à l’ère hybride, mais il a connu d’énormes succès bien avant de conduire une voiture aussi dominante. 22 victoires et un championnat du monde, pour être précis.

Quand il a rejoint McLaren en tant que recrue de 22 ans en 2007, personne ne s’attendait à ce qu’il défie son coéquipier, Fernando Alonso, et encore moins à prendre le dessus sur lui. Néanmoins, à la fin de la saison, il avait remporté quatre courses, terminé au-dessus de l’Espagnol au compte à rebours et n’était qu’à deux points de remporter le titre. Si vaincre un double champion du monde au volant de la même voiture lors de votre première saison ne prouve pas son talent, nous ne savons pas ce qui le fait.

Il a fait encore mieux l’année suivante, remportant son premier titre, et il n’avait en aucun cas une voiture dominante. En fait, on pourrait affirmer que la Ferrari contre laquelle il se battait était meilleure. L’équipe italienne a confortablement remporté le championnat des constructeurs, tandis que Felipe Massa et Kimi Raikkonen ont tous deux terminé confortablement devant l’autre pilote McLaren, Heikki Kovalainen.

Son coéquipier n’était pas le meilleur pilote, mais le fait qu’il soit si loin du haut montre que ce n’est pas la voiture qui a remporté le titre à Hamilton.

Ses dernières années chez McLaren ont été moins réussies, mais il a quand même tiré le meilleur parti de sa voiture. L’équipe britannique a produit une voiture extrêmement décevante pour la saison 2009, mais Hamilton a quand même réussi à remporter deux courses.

En 2010, il a remporté trois victoires et était en lice pour le titre jusqu’à la course finale, malgré le fait que les pilotes Red Bull avaient une voiture largement supérieure. Même en 2011, sans doute sa pire saison en termes de performances, il a quand même remporté trois fois pour maintenir son record de victoires à chaque saison où il avait roulé.

Hamilton a quitté le navire pour Mercedes en 2012, où il a remporté cinq titres. De toute évidence, il avait la meilleure voiture pour la plupart d’entre eux, mais pas toujours.

En 2017 et 2018, la Ferrari était souvent égale et parfois plus rapide. Malgré cela, Hamiton a relevé le défi de Sebastian Vettel confortablement dans les deux occasions, remportant consécutivement le titre avec deux courses à disputer. Il a également presque toujours pris le dessus sur l’homme de l’autre Mercedes, à l’exception de 2016 bien sûr.

C’est la voiture…

Fait: cette équipe Mercedes est l’équipe la plus dominante de l’histoire de la Formule 1, quelle que soit la façon dont vous choisissez de la voir. Ils ont le plus grand nombre de championnats constructeurs et pilotes consécutifs, le plus de victoires en une saison et le plus de 1-2 arrivées en une saison.

Leurs voitures sont si solides qu’elles ont fait de Nico Rosberg un champion du monde. L’Allemand était sans aucun doute un bon pilote, mais du matériel Champion du Monde? Nous n’en sommes pas si sûrs. Néanmoins, sa voiture était si loin devant le reste du peloton qu’elle en était ainsi.

Les Silver Arrows ont également fait de Valtteri Bottas un vainqueur de plusieurs courses et ont atteint la P2 au championnat. Encore une fois, il est bon, mais pour lui de battre si souvent des gens comme Max Verstappen et Sebastian Vettel, la voiture doit être encore meilleure.

Pendant ce temps, à la même époque du sport, nous avons vu des champions comme les champions du monde Fernando Alonso et Jenson Button languir tout en bas de la grille en raison de leurs mauvaises voitures. Le premier en particulier était toujours l’un des meilleurs pilotes de la grille lors de McLaren, mais avait du mal à marquer des points. Ses difficultés sont une preuve claire du fait que la voiture est plus importante que le conducteur ces jours-ci. Je veux dire, allez, le pasteur Maldonado a terminé 16 points devant Alonso en 2015 et 11 devant Button.

Enfin, lorsque la voiture de Hamilton n’a pas été la classe du peloton, il est juste de dire qu’il n’a souvent pas été le meilleur pilote sur la grille, ni même de près en fait. En quatre ans de domination de Red Bull, Hamilton a également perdu contre des pilotes dans des voitures pas meilleures que la sienne. Alonso, dans une Ferrari qui n’était pas beaucoup mieux que la McLaren du Britannique, le cas échéant, l’a battu dans chacun d’eux, tandis que Button a essuyé le sol avec lui en 2011. Michael Schumacher, l’homme que Hamilton est comparé à celui de la ‘GOAT ‘argument, a rarement eu de telles luttes avant son retour.

Notre verdict

C’est Hamilton. Nous ne disons pas qu’il aurait obtenu le succès qu’il avait s’il avait été dans une voiture moins dominante. Comme nous l’avons dit, la machinerie est plus importante que l’homme de Formule 1 de nos jours, et si Hamilton n’était pas si largement supérieur, il ne serait sans doute pas sur le point de devenir le meilleur de tous les temps en termes de statistiques.

Néanmoins, cela ne change rien au fait que, depuis qu’il a rejoint la grille, il a fait preuve d’un talent et d’un rythme rarement vus dans le sport. Il n’a été battu que deux fois en 13 saisons par l’homme dans la même voiture que lui, a souvent battu ceux qui étaient dans des machines égales ou meilleures et n’a jamais passé une saison sans gagner une course, même dans des voitures très éloignées du rythme.

Qu’il soit le meilleur ou non est une question sans réponse. Il y a beaucoup trop de variables et de facteurs pour appeler n’importe quel conducteur le GOAT. Les voitures sont différentes, les règles ont changé et le sport n’est plus le même qu’il y a cinq ans, encore moins 50.

Cependant, si nous découvrions le secret du voyage dans le temps, mettons tous les proclamateurs de ce titre dans la même voiture, à leurs sommets respectifs, et les opposons les uns aux autres, nous pensons qu’il irait bien. Tant qu’il pouvait emmener Bono avec lui, évidemment.

Finley Crebolder