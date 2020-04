Le débat: les ordres d’équipe devraient-ils être autorisés?

Depuis le début de la Formule 1, les équipes se sont débattues pour mettre en œuvre ou non les ordres des équipes, mais devraient-elles avoir le choix?

La pratique est devenue si controversée que la FIA l’a interdite en 2002, mais elle a annulé la décision huit ans plus tard, et elle est légale depuis.

Que ce soit vrai ou non est l’un des plus grands débats du sport, alors plongeons-nous…

Les interdire

Pour dire les choses simplement, les ordres d’équipe sont une pratique déloyale à bien des égards pour diverses parties et, pourrait-on dire, vont à l’encontre de l’esprit même du sport.

Tout d’abord, ils ne sont pas justes avec les pilotes. Une bataille entre deux coéquipiers doit être déterminée sur la piste, pas avec un message comme “Fernando est plus rapide que vous”. Avec les commandes d’équipe autorisées, il y a de nombreuses occasions où ce n’est pas le cas.

Au lieu de cela, l’équipe décide de l’ordre de leurs pilotes en fonction de ce qui leur serait le plus avantageux en termes de championnat. Cela signifie que le plus souvent, les pilotes «numéro deux» ne reçoivent pas un coup franc, quels que soient leur rythme et leurs performances.

Ils sont également injustes pour les fans. En fin de compte, le but de la Formule 1, comme tout sport, est de divertir les gens. De nos jours, la plupart des fans qui regardent une course auraient dû payer pour le faire, que ce soit depuis les tribunes ou depuis leur salon. Compte tenu de leur investissement, ils devraient obtenir le meilleur spectacle possible, pas Valtteri Bottas qui se retire pour Lewis Hamilton parce qu’on lui a dit de le faire.

De plus, cela nuit aux chances du sport de gagner de nouveaux fans. Beaucoup de gens sont sceptiques à ce sujet et ne voient pas l’attrait de regarder les voitures faire le tour d’une piste pendant environ deux heures. S’ils décident de lui donner une chance et de se connecter à une course, seulement pour le voir décidé par ce qui n’est effectivement pas différent du trucage de matchs, quelles sont les chances qu’ils vont rester plus longtemps? Slim, pour dire le moins.

Ces trois facteurs font partie du même problème; que la Formule 1 devrait être les meilleurs pilotes du monde conduisant les meilleures voitures du monde en combattant roue à roue pour chaque position. Ceux qui sont dans les voitures, risquant leur vie pour leurs équipes à chaque course, méritent la chance de le faire, tandis que les nombreux fans qui paient pour regarder ont le droit de le voir.

Leur permettre

Bien que tout ce qui précède soit vrai, le gros problème est que le sport ne peut pas faire grand-chose pour empêcher les équipes de les mettre en œuvre, comme le montre la période où ils ont été interdits.

Si les ordres des équipes sont rendus illégaux, les équipes les imposeront toujours par des codes subtils ou des messages pas aussi subtils comme celui que Ferrari a donné à Massa en Allemagne 2010. Ils peuvent également simplement donner à leurs pilotes des instructions pour divers scénarios avant la course et s’assurer qu’ils suivent leur. Quelles que soient les règles et les restrictions imposées par la FIA, il n’y a aucun moyen de les empêcher, ce qui soulève des questions, quel est le point?

Dire qu’ils ne proposent aucun type de divertissement n’est pas non plus strictement vrai. Bien sûr, ils nous privent souvent de courses de roue à roue, mais vous mentez si vous dites que vous n’aimez pas les drames et les scandales qu’ils créent.

Sept ans plus tard, l’incident Multi-21 de Sebastian Vettel et Mark Webber est toujours l’un des moments les plus évoqués du sport. Lewis Hamilton, ignorant son équipe pour tenter de remporter le titre en 2016, a créé une finale vraiment passionnante. Ce n’est peut-être pas le divertissement que vous voulez de la F1, mais c’est quand même un divertissement.

Enfin, il y a l’argument simple selon lequel, quelles que soient les implications éthiques, elles ne sont qu’une partie de la Formule 1. Elles existent depuis le tout début, lorsque Mercedes disait souvent à Juan Manuel Fangio et Stirling Moss de ne pas s’attaquer mutuellement. et ont prévalu depuis lors, décidant des courses et même des championnats.

Dans divers sports, les entraîneurs et les entraîneurs disent à leurs joueurs quoi faire; on pourrait dire que les équipes qui disent à leurs pilotes quoi faire sont tout simplement l’équivalent de la F1. Si oui, quel est le problème?

Notre verdict

Malgré tous les points soulevés ci-dessus, nous serions heureux de voir que les ordres des équipes cessent d’exister en Formule 1. Sans eux, nous pourrions obtenir une course de roue à roue meilleure et plus équitable entre les pilotes, et plus encore. C’est ce que devrait être le sport. Le simple fait est que ce n’est tout simplement pas possible.

Les interdire de 2003 à 2010 ne les a nullement fait sortir du sport. Avec l’incident d’Alonso-Massa susmentionné, sans doute le cas le plus controversé d’ordres d’équipe s’est produit au cours de cette période; «Crashgate», lorsque Renault a dit à Nelson Piquet Jr de planter au profit d’Alonso.

Au lieu de les supprimer, l’interdiction a simplement mis les ordres des équipes sous les projecteurs encore plus lorsqu’ils se sont produits, ce qui à son tour a suscité beaucoup d’attention négative envers le sport en général.

Dans un monde parfait, nous aurions un champ de voitures homogènes conduites par les meilleurs pilotes, et les ordres des équipes pourraient être efficacement contrôlés et interdits. Malheureusement, cela ne se produira jamais.

Au lieu d’attirer plus d’attention sur eux, le sport doit simplement permettre leur existence, et nous devons juste essayer de profiter des controverses qu’ils créent. Je veux dire, allez, qui n’a pas aimé regarder Vettel se tortiller pendant que Webber faisait de son mieux pour ne pas le frapper?

