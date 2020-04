Le débat: qui est le meilleur pour ne jamais gagner un titre?

Gagner un championnat du monde est sans aucun doute le summum de la carrière d’un pilote de Formule 1, mais qui est le meilleur pour ne jamais atteindre de tels sommets?

Prendre un titre nécessite bien plus que la simple capacité du conducteur. Il faut de la cohérence, de la voiture et le plus souvent, pas mal de chance.

Certains ont eu l’énorme talent mais ont manqué au moins un de ces facteurs et ont donc raté. Parmi ces conducteurs, qui est le meilleur? Passons en revue les prétendants, à commencer par une légende absolue que nous avons malheureusement perdu récemment…

Sir Stirling Moss

Compte tenu de sa grande réputation, vous pourriez penser que Moss a mis la main sur le titre plusieurs fois, et encore moins une fois. Malgré son record impressionnant, il n’a en quelque sorte jamais terminé une saison supérieure à P2. Avec quelques petits changements, il aurait pu le faire plusieurs fois.

Il a remporté la deuxième place consécutive. Il n’avait que trois points de retard sur Juan Manuel Fangio en 1956 et s’est encore rapproché en 1958, terminant l’année un point derrière le champion Mike Hawthorn. Il a subi plusieurs retraites dans les deux campagnes; sans eux, il aurait été double champion du monde.

Après avoir été si proche, il a ensuite terminé P3 à chacune de ses trois dernières saisons dans le sport. Encore une fois, cela était largement dû à la mauvaise fiabilité de ses voitures. Le fait qu’il ait toujours réussi à terminer si haut au classement malgré tout cela dit tout.

À sa retraite en 1961, il avait participé à une course de Formule 1 pendant une décennie, remportant 16 courses et terminant 24 fois sur le podium. C’est un record plus fructueux que la grande majorité des pilotes de F1, y compris certains qui ont remporté un titre.

Ronnie Peterson

Peterson, surnommé «SuperSwede», a rejoint la grille de F1 en 1970, après avoir remporté la Formule 3 l’année précédente. Après trois saisons, au cours desquelles il a terminé aussi haut que P2 au classement et a obtenu six podiums, il a finalement obtenu sa première victoire au Grand Prix de France 1973. Il a obtenu trois autres victoires cette année-là, mais a terminé à 19 points de Jackie Stewart.

Après quatre saisons décevantes qui n’ont rapporté que quatre victoires de plus, il est redevenu prétendant au titre en 1978. Le Suédois a remporté deux des 13 premières courses et revendiqué cinq autres podiums pour le mettre à la portée du championnat avec trois courses à disputer.

Cependant, un accident dans le premier tour du Grand Prix d’Italie lui a laissé les jambes cassées. Il a été emmené à l’hôpital pour y être soigné et est décédé plus tard dans la nuit après que son état se soit considérablement détérioré. Son coéquipier, Marco Andretti a remporté le titre avec Peterson en position posthume de P2. Sa mort, comme tous les pilotes de Formule 1, a laissé toute l’histoire de sa carrière inédite.

Carlos Reutemann

Reutemann a fait irruption sur la scène en 1972 lorsque, lors de sa première course en F1, sur le sol national argentin, il a placé sa Brabham en pole position. L’année suivante, il décroche ses premiers podiums, alors que 1974 le voit remporter trois victoires et 1975 terminer en P3 au classement. Cependant, il n’a jamais fait assez pour se battre pour un titre avec l’équipe britannique.

C’était la même histoire chez Ferrari. Sa première saison l’a vu affronter une Niki Lauda de retour, et il n’a pas pu suivre l’Autrichien, qui a accédé à son deuxième titre. Avec Lauda rejoignant Brabham en 1978, Reutemann est devenu le pilote principal de l’équipe et a connu sa meilleure saison à ce jour, remportant quatre courses. Pourtant, ce n’était que suffisant pour le P3, à 16 points du sommet.

Puis sur Williams, il termine une saison en P3 une nouvelle fois en 1980, mais 1981 est mieux. Cinq podiums, dont deux victoires, dans ses cinq premières courses, lui ont donné une énorme avance, mais trois abandons signifiaient qu’il ne restait plus qu’un point avant la course finale. Il semblait prêt pour la gloire lorsqu’il a pris la pole position, mais un problème de boîte de vitesses l’a conduit à terminer en P8 et à perdre le titre contre Nelson Piquet d’un point.

Il a commencé l’année suivante en pleine forme, terminant la première course en P2, mais, en raison des tensions créées par la guerre des Malouines, a décidé de se retirer et de se concentrer sur sa carrière politique après le deuxième tour de la saison. Il l’a fait après avoir terminé à quatre reprises dans les trois premiers du championnat des pilotes.

Gilles Villeneuve

Villeneuve est l’un des plus grands «et si» de la F1. Après avoir impressionné lors de sa première saison complète sur la grille, remporté trois podiums et une victoire pour Ferrari, il aurait pu remporter si facilement un titre un an plus tard.

En affrontant son coéquipier Jody Scheckter, il était plus qu’un match, le surpassant souvent. Dans la troisième à la dernière course en Italie, il était sans doute plus rapide que le Sud-Africain et serait devenu champion du monde avec une victoire. Cependant, il a décidé d’être un joueur d’équipe et de tenir la position en P2, donnant à Scheckter le titre. Cela s’avérerait être le plus proche qu’il n’ait jamais obtenu.

Ferrari a produit une mauvaise voiture pour les deux prochaines années, avec deux victoires de Villeneuve en eux-mêmes un exploit en soi. La machine de 1982 était bien meilleure et le Canadien aurait pu facilement gagner chacune des quatre premières courses. Il avait l’air d’un véritable prétendant au titre en route vers le Grand Prix de Belgique, mais est décédé après un accident lors de la dernière séance de qualification.

Scheckter a fait un éloge faisant référence à lui comme le pilote le plus rapide qu’il ait jamais connu, et rares étaient ceux qui ne le pensaient pas. S’il avait vécu, vous lui auriez mis beaucoup d’argent en remportant au moins un titre.

Juan Pablo Montoya

Montoya a été rapide. Comme, vraiment rapide. Il a montré ce qu’il pouvait faire avec ce rythme lors de sa deuxième saison car il était l’un des rares pilotes à défier une Ferrari dominante, terminant la saison en P3 devant son coéquipier Williams Ralf Schumacher avec sept podiums à son nom.

Il était encore meilleur l’année suivante, remportant deux victoires, neuf podiums et ratant le titre de 11 points. Si sa voiture n’avait pas été aussi médiocre au début de la saison, ou avait un moteur plus fiable, cela aurait pu être si facilement une autre histoire.

Néanmoins, pousser le combo Schumacher-Ferrari si près n’est pas une mince affaire, et Montoya l’a fait.

Il a continué de montrer ses capacités au cours de ses deux saisons et demie restantes dans le sport, la seconde moitié de sa campagne 2005 à McLaren ayant livré certains de ses meilleurs moments. Cependant, après n’avoir jamais vraiment gélifié avec l’équipe, il a quitté la F1 pour NASCAR en 2006.

On pourrait facilement affirmer que s’il s’était retrouvé dans une meilleure voiture ou non dans un champ de pilotes ridiculement fort, il l’aurait fait en tant que champion du monde. Au cas où vous ne seriez toujours pas convaincu de sa qualité, regardez comment il a fait depuis.

Notre verdict

Les cinq pilotes mentionnés étaient sans aucun doute dignes de rejoindre l’illustre liste des champions du monde, mais le meilleur d’entre eux était Sir Stirling. C’était notre avis avant et après son triste décès.

Le fait que beaucoup le considèrent comme l’un des meilleurs pilotes de course de tous les temps en dit long. En dehors de la Formule 1, il a remporté d’innombrables championnats et près de 200 courses dans une vaste gamme de voitures et de classes.

Il n’est pas exagéré de dire que, s’il avait conduit des voitures plus fiables, ou avait eu autre que Fangio comme coéquipier de ’55 à ’57, on pourrait au moins se souvenir de lui comme triple champion du monde.

Au lieu de cela, il est considéré comme l’un des meilleurs pilotes que le sport ait jamais vus, et le meilleur pour ne jamais en gagner un. Comme il l’a dit dans ses mémoires, c’est encore mieux.

«Beaucoup de gens ont remporté le Championnat du monde une fois. Ce n’est pas si spécial. Je suis heureux d’être considéré comme le meilleur pilote qui n’ait jamais remporté le Championnat du monde. »

Il n’a peut-être jamais été champion du monde de Formule 1, mais, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une voiture, il était le meilleur à bien des égards. Un héritage unique comme celui-ci vaut plus que n’importe quel nombre de titres.

