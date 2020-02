Le délai logistique du Grand Prix de Chine approche à grands pas

Selon le directeur général du sport automobile, Ross Brawn, la Formule 1 chercherait à reprogrammer le Grand Prix de Chine s’il devait être reporté en raison de l’épidémie de coronavirus.

La course de haut niveau à Shanghai, qui doit être diffusée à plusieurs millions de téléspectateurs à travers le monde, est prévue pour le 19 avril.

Les autorités sportives de Shanghai ont recommandé cette semaine la suspension de tous les événements sportifs dans la ville jusqu’à la fin de l’épidémie.

«La Chine est un marché enthousiaste et en croissance. Nous aimerions donc avoir une course en Chine », a déclaré Brawn aux journalistes. “Nous allons juste essayer de trouver une fenêtre sur le moment où la course pourrait avoir lieu vers la fin de l’année.”

Le Britannique a déclaré que les autorités chinoises devraient prendre la décision finale d’annuler la course et que le temps était compté.

“Il y a deux échéances logistiques”, a déclaré motorsport.com. «La première, c’est quand tout le fret maritime passe, c’est-à-dire cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, les choses comme le carburant et ainsi de suite vont sur un navire. Mais ce n’est pas désastreux si cela change et doit être ramené.

«Ensuite, nous entrons dans le placement physique des gens là-bas. C’est un gros défi pour les gens qui se préparent pour la course. C’est une étape critique. Et cela se produira dans deux ou trois semaines.

“Je pense que c’est le moment où vous devez vraiment dire quelle est la situation.”

Certaines compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers la Chine tandis que les gouvernements ont déconseillé tous les voyages non essentiels.

Le bilan des décès dus au virus en Chine continentale a bondi de 73 à 563 jeudi, avec plus de 28 000 infections confirmées dans ce pays.

Les frais d’hébergement représentent une part importante des revenus de la Formule 1, certaines courses payant jusqu’à 40 millions de dollars par an, ce qui pourrait signifier un grand succès pour les titulaires de droits commerciaux Liberty Media s’ils devaient faire le premier pas.

Il a été question d’échanger des dates avec une autre race, comme la Russie, plus tard dans l’année, mais Brawn a déclaré que c’était peu probable. Les promoteurs russes ont déjà déclaré vouloir conserver leur créneau de septembre.

Avec un nombre record de 22 courses programmées et des manches regroupées par région, il y a peu de week-ends disponibles et tout changement posera un défi logistique majeur.

Singapour et la Russie sont déjà dos à dos les 20 et 27 septembre tandis que le Japon est le 11 octobre pour le prochain tour après Sotchi. Le championnat se déplace ensuite aux États-Unis le 25 octobre.

Toute extension du calendrier prendrait la saison en décembre et serait impopulaire auprès des équipes et priverait Abou Dabi, gros payeur, d’une finale scintillante.

