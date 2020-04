Le dépassement victorieux de Charles Leclerc sur Alex Albon

Date publiée: 19 avril 2020

Charles Leclerc a triomphé dans une bataille avec Alex Albon pour remporter son deuxième Grand Prix Virtuel d’affilée, mais ce n’était pas sa victoire la plus nette…

le Ferrari l’homme était le grand favori pour remporter la troisième course de la série après avoir accédé à la pole position en qualifications, mais Albon lui faire pression à partir du moment où la lumière s’est éteinte.

le Red Bull conducteur est resté dans une seconde de Leclerc et, après avoir plongé dans les stands du 5e tour, il a réussi à dégager la contre-dépouille pour devancer le Monégasque.

Les deux ont ensuite traversé le peloton ensemble, Leclerc se rapprochant d’Albon à chaque tour. Leur bataille s’est finalement terminée au tour 11.

Leclerc, utilisant DRS et assis dans le slip-stream d’Albon, avait un énorme avantage de rythme sur la ligne droite des stands et a choisi d’essayer un mouvement vers le bas à l’intérieur.

Le pilote thaïlandais lui laissait à peu près suffisamment d’espace, et Leclerc en profita pour se frayer un chemin, forçant ainsi son rival hors de la piste à prendre la tête.

Albon parut brièvement prêt à reprendre P1 après avoir tenté de contourner l’extérieur au virage 3, mais Leclerc, reprenant contact avec lui, tint bon.

Ce serait la meilleure et la dernière chance qu’Albon obtiendrait alors que Leclerc commençait à reculer et finalement à remporter la victoire en un peu moins de trois secondes. Après son expérience avec un Red Bull en Autriche la saison dernière, nous sommes sûrs qu’il était heureux d’être à l’autre bout d’un mouvement agressif pour remporter la course cette fois-ci.

