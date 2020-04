Le deuxième GP d’Autriche “pourrait courir mercredi soir” · .

Un deuxième Grand Prix d’Autriche pourrait avoir lieu en milieu de semaine, selon le consultant en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko.

La Formule 1 cherche des moyens de commencer sa saison le plus tôt possible et de maximiser le nombre de courses qu’elle organise.

Marko a déclaré à la radio ORF que Red Bull, promoteur du Grand Prix d’Autriche, envisageait la possibilité d’organiser deux courses à huis clos, dont l’une pourrait avoir lieu mercredi soir.

«La situation actuelle est que nous avons naturellement approché le gouvernement afin d’établir une liste de travail des exigences pour organiser un grand prix, une course fantôme qui se déroule évidemment sans public. [access],” il a dit. “Ces exigences devront être pleinement satisfaites, il n’y aura pas d’exceptions.”

“Une étude est en cours sur la manière de restreindre les nombres pour garantir que tout le cirque ne soit pas nécessaire”, a-t-il expliqué. «Par exemple, des vols charters en provenance d’Angleterre pourraient atterrir à l’aéroport adjacent. Le personnel devra prouver un résultat négatif [Covid-19] test datant de moins de quatre jours, ou [they go] en quarantaine.

«Ce serait, je crois, le premier grand événement international, qui susciterait un énorme intérêt, ce qui est important non seulement pour la F1, mais également pour Spielberg et l’Autriche car cela créerait une énorme bonne volonté et prouverait l’efficacité et la rapidité de notre gouvernement pour introduire rapidement les mesures nécessaires.

Une deuxième course est en discussion en plus de la manche initialement prévue le 5 juillet, a indiqué Marko.

“Très probablement le premier événement [will be] le 5 juillet comme un événement normal, puis un événement de deux jours avec la course qui se déroule tard mercredi après-midi. Cela prendrait la forme d’une sorte de course de nuit en plein jour, ce qui serait une période intéressante dans de nombreux autres pays. » Le coucher du soleil tombe vers 21h dans la région en juillet.

On ne sait toujours pas quelles dispositions seraient prises pour que les médias couvrent les courses, au-delà du personnel nécessaire pour les filmer et les diffuser.

