le développement du moteur Ferrari est «incroyable»

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a frappé Ferrari après leur performance lamentable lors des qualifications pour le Grand Prix d’Autriche samedi.

Interrogé par Auto Bild sur le sort de ses rivaux de Formule 1, qui se sont qualifiés 7e et 11e, Marko n’a pas pu résister à l’occasion de s’enfoncer dans la chaussure.

« C’est incroyable ce que le moteur Ferrari a fait l’année dernière », a-t-il plaisanté, faisant référence au déclin de la Scuderia dans les performances de l’unité motrice coïncidant apparemment avec la montée des soupçons à la mi-fin de 2019 selon lequel il violait le débit de carburant de 100 kg / heure. taux.

Et tandis que le problème a été résolu grâce à un règlement confidentiel conclu entre la FIA et Ferrari en février, les équipes de F1 non propulsées par Ferrari continuent de pousser pour de nouvelles réponses, le collègue de Marko, Christian Horner, déclarant vendredi que le secret continu de l’accord « ne fait que favoriser la suspicion ».

Quant à la performance de sa propre équipe samedi, qui a vu Max Verstappen se qualifier troisième, bien qu’avec un écart d’une demi-seconde par rapport aux leaders Mercedes, Marko a suggéré que le déficit était légèrement exagéré.

«La configuration ne convenait pas. De façon réaliste, nous sommes deux à trois dixièmes de seconde derrière Mercedes », a-t-il déclaré.