Le Dr Helmut Marko se souvient de sa première rencontre avec Max Verstappen

Le conseiller en sport automobile de Red Bull, le Dr Helmut Marko, a déclaré que Max Verstappen avait un esprit au-delà de ses années après sa première rencontre avec le Néerlandais à l’âge de 15 ans.

Maintenant à l’âge de 22 ans, Verstappen se dirige vers la sixième campagne de Formule 1 de sa carrière et possède toujours le même buzz et l’excitation que Marko ressentait lors de sa première rencontre.

“Il avait environ 15 ans à l’époque”, a rappelé Marko à Motorsport-Total.com.

«Je parle généralement à un chauffeur pendant environ 20 minutes afin de me faire une idée de la personnalité et de toute la structure.

«Mais je me suis assis avec Max pendant une heure et demie.

«Il y avait un très jeune corps assis là, mais il avait un esprit qui avait certainement trois à cinq ans d’avance.»

Verstappen n’avait qu’une saison de Formule 3 à son actif avant de se retrouver sous les feux de la rampe de Formule 1 avec Toro Rosso, devenant ainsi le plus jeune pilote à avoir disputé la Formule 1 à l’âge de 17 ans, 166 jours lors du Grand Prix d’Australie 2015.

Red Bull a été critiqué pour avoir choisi un pilote si jeune et la FIA a répondu en portant l’âge minimum à 18 ans et en veillant à ce que tous les pilotes doivent avoir 40 points de superlicence pour être éligibles.

Marko espère que cette règle particulière changera.

“Si quelqu’un a 15 ans et n’a passé qu’un an dans une catégorie de formule, c’est une étape audacieuse et un risque non négligeable”, a ajouté Marko.

«J’espère que ce [the superlicence points system] sera révisé car il y a beaucoup de pilotes qui ont 40 points mais pas le potentiel pour réussir en Formule 1 et il y a beaucoup de jeunes qui auraient la vitesse mais pas les points nécessaires. »

Verstappen a récemment signé une nouvelle prolongation de contrat de trois ans avec Red Bull, qui court jusqu’à la fin de la saison 2023.

