Le DTM racer troque le RS5 contre un chariot élévateur pour aider les secours en cas de pandémie · .

Le coureur du DTM, Ferdinand Habsburg, a uni ses efforts pour aider les personnes touchées par la pandémie dans le cadre de ses fonctions militaires en Autriche.

Habsbourg, 22 ans, aide à réapprovisionner les étagères de son pays, qui a imposé des restrictions strictes sur la circulation des personnes il y a huit jours pour limiter la propagation de la pandémie.

“Je suis un soldat autrichien en ce moment et nous avons tous été appelés à aider pendant cette période de pandémie”, a déclaré Habsburg dans une vidéo publiée par son équipe WRT Audi (ci-dessous).

«Notre travail en ce moment dans le département des sports est d’aider à réapprovisionner les étagères et de nous assurer que tout est prêt à partir quand les gens ont réellement besoin de nourriture et de tout ce dont les gens ont besoin [if they’re] malade.”

“C’est ce que je ferai tous les soirs de 22h à 6h pour m’assurer que je peux faire ce que je peux pour améliorer la situation”, a-t-il ajouté. “Et bien sûr, j’essaie aussi de m’entraîner pendant la journée.”

Habsburg a piloté l’une des Aston Martins de R-Motorsport en DTM l’année dernière, mais a perdu le contrôle après le retrait de l’équipe du championnat. Il a décroché une place au WRT après que l’équipe Audi ait élargi son entrée pour la saison 2020.

“Si vous êtes jeune et en bonne santé et que vous souhaitez utiliser le temps qui vous convient, recherchez des opportunités pour aider votre communauté en ces temps de besoin”, a ajouté Habsburg dans un post sur les réseaux sociaux.

