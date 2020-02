Le duo McLaren a hâte de revivre l’effondrement de Mercedes

Date publiée: 6 février 2020

Lando Norris de McLaren et son coéquipier Carlos Sainz ont vu des extraits de la saison 2 de Drive to Survive de Netflix, et ils ont hâte de voir la fusion complète de Mercedes lors de leur course à domicile en Allemagne.

La première série d’émissions à succès de Netflix qui suit la F1 dans les coulisses a reçu des critiques élogieuses, et pour la première fois, Mercedes et Ferrari figureront toutes les deux dans la deuxième saison.

Malheureusement pour Mercedes, l’équipe qui a dominé la F1 au cours des six dernières années, les caméras se sont concentrées sur elles exactement au mauvais moment.

Lewis Hamilton s’est plaint d’être malade pendant le week-end du GP d’Allemagne et sa performance épouvantable dans la course imbibée de pluie n’a fait qu’empirer les choses.

Le sextuple champion du monde serait promu P9 après que les deux Alfa Romeo se soient vu infliger des pénalités chronométrées, tandis que son coéquipier Valtteri Bottas a placé son W10 dans le mur au même endroit où Hamilton a survécu à un spin peu de temps auparavant.

Et les flèches d’argent ne sont pas sur le point de susciter de la sympathie chez McLaren.

Quels sont @LandoNorris et @ Carlossainz55 les plus impatients de voir dans #DriveToSurvive saison 2? 🤔

(Désolé, @ MercedesAMGF1 😬) # F1 pic.twitter.com/vEEMJFPFQ2

– Formule 1 (@ F1) 5 février 2020

En parlant de la partie de Drive to Survive Series Two qu’il attend le plus, Norris a simplement dit: “Hockenheimring, Mercedes”.

“J’ai hâte de voir ce qui sort de Mercedes et Ferrari parce que c’est la première fois qu’ils sont là”, a ajouté son coéquipier Sainz.

«Le reste je pense que ce sera juste une continuation de tous les personnages qui ont tourné avec Netflix l’année dernière, avec une nouvelle star de la série [pointing at Norris]. “

Mercedes en a au moins vu le côté drôle.

Faites-nous confiance, ça vaudra la peine d’attendre les garçons… 😉 @ LandoNorris @ Carlossainz55

pic.twitter.com/fKvQzaMp3J

– Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 5 février 2020

Ce n’est pas la première fois que ce sujet est abordé – Max Verstappen de Red Bull a déclaré l’année dernière qu’il avait hâte de revoir les malheurs de Mercedes au GP d’Allemagne, la course qu’il a gagnée malgré le fait de tourner lui-même.

“Hockenheim, parce que je pense qu’ils suivaient Mercedes de près à Hockenheim, donc j’aimerais voir cet épisode”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse des pilotes du GP d’Abou Dhabi 2019 lorsqu’on lui a demandé à quel moment à partir de 2019 il inclurait Drive to Survive.

“C’est un peu amusant, non? Je veux dire qu’ils peuvent en rire aussi. Ils ont quand même remporté les championnats, un peu de drame impliqué dans la série est bon.

“Si je devais être le bon réalisateur parce que vous devez créer les tubes.”

