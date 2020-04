Le “fan de McLaren”, le capitaine Tom, rendra visite à l’équipe après avoir levé 27 millions de livres sterling

Dans le tour d’horizon: le capitaine Thomas Moore, âgé de 99 ans, qui a connu la gloire en Grande-Bretagne après avoir levé plus de 27 millions de livres sterling pour le National Health Service en parcourant des tours de son jardin, dit «rien ne me ferait plus plaisir» que pour visiter le siège social de McLaren après que Lando Norris l’a invité à votre centre technologique.

Plus de liens d’intérêt pour la course automobile:

Claire Williams explique pourquoi les courses de 2020 sont «critiques» et regrette le plafonnement des coûts en F1 (Sky)

“Il est extrêmement inquiétant pour le moment de voir ce qui va se passer, car la situation est si fluide. Nous ne savons tout simplement pas si nous aurons 15 courses, huit courses ou zéro course. Nous espérons clairement que ce sera plus, plutôt que Moins.”

La FIA annonce sa décision de reporter l’interrupteur électrique du Championnat du Monde des Rallycross à 2022 (FIA)

Jean Todt: “Alors que la situation actuelle a rendu nécessaire de reporter le passage à l’électrique d’un an pour laisser plus de temps aux concurrents pour s’adapter et investir, la FIA reste attachée à un nouvel horizon pour le World RX.”

Larmes et rires aux funérailles de Sir Stirling Moss (Motorsport Magazine)

“Avec le temps, cependant, les pensées se tourneront vers la célébration plus large et moins sombre de sa vie qui aura lieu au fur et à mesure que les restrictions actuelles sur les voyages et les grands rassemblements seront levées. J’ai parlé à Lady Susie au cours du week-end et elle est convaincue que non seulement un tel événement aura-t-il lieu, mais qu’il sera celui qui convient à la position de Stirling à la fois dans la constellation des stars de la course automobile et, plus important encore, dans le cœur de sa légion de fans ici et dans le monde. “

Le magnat indien Mallya perd ses appels contre l’extradition de la Grande-Bretagne (.)

“L’homme d’affaires indien Vijay Mallya a perdu lundi un appel devant la Haute Cour de Grande-Bretagne contre une décision de 2018 de l’extrader vers l’Inde pour faire face à des accusations de fraude résultant de l’effondrement de sa défunte compagnie Kingfisher Airlines.”

Dans une déclaration fournie à ., Mallya a déclaré qu’il était “naturellement déçu de la décision de la Haute Cour” et “continuera à poursuivre d’autres recours juridiques comme conseillé par mes avocats”.

“J’ai proposé à plusieurs reprises de rembourser intégralement les banques mais, malheureusement, en vain”, a-t-il ajouté.

