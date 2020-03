Le festival des fans de F1 à Johannesburg annulé · .

Le festival des fans de Formule 1 prévu à Johannesburg fin mars a été annulé en raison de la propagation du Coronavirus.

La direction de la Formule 1 a confirmé aujourd’hui son intention de reporter l’événement si une date convenable pouvait être trouvée.

“En raison de la situation mondiale actuelle concernant Covid-19, le Heineken F1 Joburg Festival qui doit avoir lieu le 29 mars a été reporté pour protéger la sécurité de tous les fans et participants à l’événement”, a déclaré la série dans un communiqué.

“Toute décision sur un report sera prise au bon moment du point de vue de la sécurité publique”, ajoute le communiqué.

Mercedes, Red Bull et Renault devaient participer à l’événement avec Valtteri Bottas et David Coulthard parmi ceux qui étaient attendus.

Ellie Norman, directrice du marketing et des communications de la Formule 1, a déclaré: «Suite à l’annonce de l’Organisation mondiale de la santé catégorisant Covid-19 comme pandémie plus tôt cette semaine, nous avons pris la décision malheureuse de reporter le festival. La santé et la sécurité de nos fans sont primordiales et nous savons que cette décision sera décevante pour nos fans, nous pensons que c’est la bonne décision en ce moment.

«Nous tenons à remercier tous nos partenaires et ceux qui ont contribué à la réalisation de l’événement, et nous sommes pleinement déterminés à revenir pour ramener l’excitation de la F1 en Afrique du Sud.»

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: