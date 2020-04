Le GP d’Australie aurait dû être annulé une semaine avant la course

Dans le tour d’horizon: le président de Motorsport UK et Prodrive, David Richards, a déclaré que . Formula 1 avait agi trop lentement pour annuler le Grand Prix d’Australie le mois dernier.

. a demandé à Richards dans quelle mesure la F1 avait bien géré l’annulation de la course d’ouverture de la saison à Melbourne:

Pour être honnête, j’ai été surpris qu’ils n’aient pas pris de décision antérieure concernant l’Australie. Personnellement, je pense qu’il est toujours facile de regarder de l’extérieur et avec le recul aussi, mais il est apparu assez évident une semaine avant l’Australie que l’événement était probablement inapproprié et qu’il aurait été préférable pour tout le monde s’ils avaient pris l’initiative et annulé sur le pied avant plutôt que d’y être presque forcé à la dernière minute.

Ce jour-là en F1

Il y a 25 ans aujourd’hui, Damon Hill a dépassé Michael Schumacher pour remporter le Grand Prix d’Argentine après la retraite de son coéquipier David Coulthard

