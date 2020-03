Le GP d’Australie souhaite courir «à un stade ultérieur»

Date publiée: 14 mars 2020

Vendredi, la Formule 1 a annulé le GP d’Australie 2020 à la 11e heure, mais les organisateurs de la course espèrent repousser la date de fin d’année.

Bien que la Formule 1 se soit dirigée vers Melbourne pour la course d’ouverture de la saison, pas une seule roue n’a été tournée par un pilote de Formule 1.

McLaren s’est retiré de l’événement jeudi après avoir annoncé qu’un membre du personnel avait été testé positif pour le coronavirus.

Cela a déclenché une série de réunions qui ont finalement conduit à l’annulation de la course, deux heures avant le début de la FP1.

Le président de l’Australian Grand Prix Corporation, Paul Little, espère qu’il pourra être reporté.

“Pour nos fans de course, je voudrais dire que nous sommes terriblement déçus que l’événement ne puisse pas se dérouler”, a déclaré Little à Racer.

“Les raisons de cela sont bien connues, et je suis sûr qu’il y aura des questions à ce sujet sous peu. Mais du point de vue du Grand Prix d’Australie, je veux juste dire désolé à nos fans.

«La santé, la sécurité et le bien-être des équipes et des personnes, de la communauté en général, doivent avoir la priorité, et ce sera le cas.

«Nous sommes impatients de pouvoir organiser cet événement à un stade ultérieur. Nous devrons simplement attendre et voir. “

Le PDG d’AGPC, Andrew Westacott, a expliqué que bien que le GP d’Australie ait été annulé, c’était juste le mot qui était nécessaire à l’époque.

Lui aussi espère que la course a plutôt été reportée.

“Il est important que nous ayons utilisé le mot” annulation “en raison de l’imminence du moment de celui-ci”, a déclaré Westacott. “Il est important de s’assurer que les fans de Melbourne à la porte savaient que ce n’était pas un report pour une période de quelques heures ou jours: le mot” annulation “a été utilisé délibérément.

«En F1, on ne dit jamais jamais. Nous avons travaillé sur l’ici et maintenant avec Chase (Carey), la FIA et la F1, et nous travaillerons bien, mais nous n’avons pas commencé à penser à la future mise en scène ou quelque chose comme ça, mais cela se produira dans le temps. “

Le circuit, qui est construit chaque année pour le Grand Prix, ne peut pas rester en place pendant que la Formule 1 attend pour voir ce qui se passera ensuite.

“Nous ne pouvons pas le laisser ici pendant des mois”, a déclaré Westacott. «L’une des choses que nous respectons ici, c’est qu’il y a des équipes de football et des activités sportives masculines et féminines ici. L’un des privilèges que nous avons est d’occuper un magnifique parc dans le CBD de Melbourne.

«Nous voulons minimiser l’impact de la construction et du démantèlement. Cela change la façon dont nous démontons le circuit, mais nous ne pouvons pas le laisser ici pendant des jours ou des semaines, et nous allons démonter et supprimer l’infrastructure et la retourner aux clubs sportifs d’Albert Park et de Melbourne. »

