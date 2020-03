Le GP d’Azerbaïdjan pourrait maintenant ouvrir la saison 2020

Date publiée: 13 mars 2020

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan en juin pourrait désormais être la première course de la saison 2020, selon les informations.

Bien que cela ait pris beaucoup plus de temps que prévu, le Grand Prix d’Australie qui devait ouvrir la saison de Formule 1 2020 a été annulé.

La spirale du chaos a commencé lorsqu’un membre de l’équipe McLaren a été testé positif pour le coronavirus, et alors que les orgainsers tenaient à maintenir la course, le retrait ultérieur de Mercedes et les décisions de Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen et Max Verstappen de s’envoler de Melbourne ont forcé leur main.

Il est désormais hautement improbable que le Grand Prix de Bahreïn se déroule le week-end prochain, tandis que le PDG de la Formule 1, Chase Carey, était au Vietnam pour tenir des pourparlers de crise concernant le troisième tour de la saison 2020 prévu dans le pays.

Mais les événements sportifs à travers l’Europe étant reportés pour tenter de contenir le virus à propagation rapide, Autosport rapporte que les Grands Prix néerlandais, espagnol et monégasque pourraient également être annulés.

Cela ferait alors du Grand Prix d’Azerbaïdjan le 7 juin la première course d’une saison réduite, bien que le rapport indique également que la Formule 1 chercherait à s’inscrire dans certaines des courses plus tard dans l’année.

