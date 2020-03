Le GP d’Azerbaïdjan reporté en raison de la pandémie de COVID-19

La crise mondiale causée par la pandémie de coronavirus continue de faire des ravages sur la Formule 1. C’est maintenant le GP d’Azerbaïdjan. Les organisateurs de cet événement ont demandé de le reporter, devenant ainsi le huitième Grand Prix à souffrir d’affections après l’Australie, Bahreïn, le Vietnam, la Chine, les Pays-Bas, l’Espagne et Monaco.

Il y a quelques jours, il était envisagé que l’Azerbaïdjan pourrait éventuellement organiser la première course de la saison – du 5 au 7 juin -, au cas où le COVID-19 serait contrôlé, mais avec cette nouvelle, il est exclu que le circuit de la ville de Bakou soit le siège de la événement d’ouverture supposé.

Voici la déclaration des organisateurs:

Le circuit de la ville de Bakou (BCC) a pris aujourd’hui la décision de reporter le GRAND PRIX DE FORMULE 1 AZERBAIDJAN 2020 qui se déroulerait du 5 au 7 juin.

Le report a été convenu après de longues discussions avec la Formule 1, ainsi qu’avec la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan. Cela résulte directement de la pandémie mondiale actuelle de COVID-19 et est entièrement basé sur les conseils d’experts fournis par les autorités compétentes.

Pour parvenir à cette conclusion, la principale préoccupation de BCC a été la santé et le bien-être du peuple azerbaïdjanais, ainsi que de tous les fans de F1, du personnel et des participants au championnat.

BCC partage la déception de ses fans de ne pas pouvoir avoir la catégorie la plus importante de sport automobile dans les rues de Bakou en juin. À cette fin, nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec la Formule 1, la FIA et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan pour surveiller la situation, dans le but d’annoncer une nouvelle date de course plus tard dans la saison 2020.

Tous les billets pour le FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2020 continueront d’être valables, sans aucune formalité supplémentaire. Dès que la nouvelle date du Grand Prix sera confirmée, tous les fans seront informés des options disponibles, à la fois pour ceux qui ont acheté leurs billets sur le site Internet du Circuit de Bakou. www.bakucitycircuit.com comme par d’autres canaux.

Les pensées de tout le monde sur le circuit de la ville de Bakou durant cette situation sans précédent et difficile vont à tous ceux qui sont directement et indirectement touchés par la pandémie de coronavirus.

Nous tenons à remercier tous nos fans, clients et partenaires pour leur compréhension et nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau à Bakou à la fin de l’année pour une carrière imprévisible et passionnante.

En attendant, nous leur demandons de rester en sécurité et de rester à la maison s’ils le peuvent.

Avec cette notification, le prochain événement actuellement inscrit au calendrier est le GP du Canada, prévu du 12 au 14 juin.

