Le GP de Chine pourrait être repoussé, pas annulé

Date publiée: 6 février 2020

La Formule 1 a confirmé qu’elle chercherait une nouvelle date pour le médecin chinois si elle était reportée en raison de l’épidémie de coronavirus.

Les autorités de Shanghai ont recommandé que tous les événements sportifs soient annulés jusqu’à ce que le virus à propagation rapide soit maîtrisé, ce qui signifie que le créneau d’avril du GP chinois est menacé.

La série attend maintenant la décision du promoteur de la course, mais même si la F1 est déjà fixée pour une saison record de 22 courses, le directeur général Ross Brawn a confirmé que des efforts seront faits pour trouver une nouvelle date pour le Grand Prix de Chine si c’est reporté.

“Je pense que s’il y a une probabilité que cela ne se produise pas en avril, cela sera reporté”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Nous laisserons l’opportunité de voir si la course peut se dérouler plus tard dans l’année. La Chine est un marché enthousiaste et en croissance. Nous aimerions donc avoir une course en Chine. “

Mais Brawn a exclu l’idée que la Chine échange des dates avec une autre course au calendrier.

“Nous ne ferions probablement pas cela”, a-t-il déclaré. «Nous allons juste essayer de trouver une fenêtre sur le moment où la course pourrait avoir lieu vers la fin de l’année.

«Cela semble très difficile. Nous attendons que le promoteur et les autorités chinoises prennent la décision finale, ce que je pense qu’ils le feront. Ils ont annulé tous les événements publics de mars. Donc pas d’événements ou d’activités sportives publiques.

«C’est donc une situation tragique et très difficile. Je pense que cela va devenir clair dans la semaine ou les deux prochaines semaines.

Et Brawn a nommé ce qu’il pense être les deux dates limites pour le moment où la Chine doit prendre une décision.

“Il y a deux délais logistiques”, a-t-il confirmé.

«La première, c’est quand tout le fret maritime passe, c’est-à-dire cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, les choses comme le carburant et ainsi de suite vont sur un navire. Mais ce n’est pas désastreux si cela change et doit être ramené.

«Ensuite, nous entrons dans le placement physique des gens là-bas. C’est un gros défi pour les gens qui se préparent pour la course. C’est une étape critique. Et cela se produira dans deux ou trois semaines. Je pense que c’est le moment où vous devez vraiment dire quelle est la situation. “

