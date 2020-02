Le GP de Russie exclut l’échange de dates avec la Chine

Date publiée: 4 février 2020

La Russie n’est pas prête à échanger sa date de Formule 1 2020 avec la Chine alors que le groupe stratégique de F1 se réunit pour discuter de l’annulation de la course.

Le Grand Prix de Chine de Formule 1 est mis en doute après que la FIA a reporté la course de Formule E de mars à la lumière de l’épidémie de coronavirus.

Le virus a déjà tué plus de 350 personnes et plus de 17 000 personnes infectées.

La FIA a déclaré la semaine dernière qu’elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger la fraternité de Formule 1 et ses fans.

Quelques jours plus tard, l’instance dirigeante du sport automobile a annoncé que le Sanya ePrix, prévu pour le 21 mars, ne se déroulerait pas comme prévu.

Cela a jeté encore plus de doute sur le Grand Prix de F1 de Chine d’avril, le groupe stratégique devant se réunir mercredi pour discuter de la question.

Une solution proposée était que la Russie échange des dates avec la Chine, mais les responsables de la course l’ont exclu.

“La date du GP de Russie 2020 a été fixée en octobre de l’année dernière et ne change pas”, a déclaré un porte-parole à Autosport.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, est convaincu que la FIA et Liberty Media prendront la bonne décision.

“Pour le moment, nous ne pouvions envoyer personne parce qu’il ne pouvait pas y arriver”, a-t-il déclaré.

«Regardez, la FIA est le régulateur, la Liberty est le promoteur. Ils sont responsables de la santé et du bien-être non seulement des pilotes de F1, mais de tout le personnel et de tous les membres itinérants des médias.

«Et je suis sûr qu’ils prendront la diligence raisonnable nécessaire avant de s’engager à retarder, reporter ou annuler la course. Nous devons donc faire confiance à leur jugement et à leurs connaissances.

“Mais bien sûr, nous gardons un œil très attentif sur la situation qui sera à l’ordre du jour de la réunion stratégique de mercredi où nous aurons la prochaine mise à jour.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.