Le GP du Vietnam espère annoncer une nouvelle date de course dans deux mois · .

Les promoteurs du Grand Prix du Vietnam espèrent annoncer une nouvelle date pour leur première course de F1 dans les deux prochains mois.

L’événement inaugural sur le nouveau circuit de la rue de Hanoi devait avoir lieu du 3 au 5 avril, mais a été annulé plus tôt cette semaine.

Dans un communiqué publié jeudi, les promoteurs de la course ont déclaré que “notre course a été reportée uniquement et non annulée”. Cependant, ils n’ont pas encore annoncé quand l’événement aura lieu.

“Actuellement, le comité populaire de Hanoi et le Vietnam Grand Prix LLC travaillent sans relâche avec la F1, la FIA et toutes les parties concernées pour trouver le meilleur parcours possible pour l’événement afin d’assurer la sécurité de tous les participants”, ajoute le communiqué.

Tous les billets achetés pour les dates de course originales “restent pleinement valables avec leurs avantages disponibles et seront automatiquement mis à jour au nouveau calendrier des courses 2020 une fois annoncé”, ont ajouté les promoteurs. “Nous espérons avoir une nouvelle date dans un à deux mois sur la base de la date de report officielle annoncée par la FIA et la F1.”

La FIA, la F1 et les équipes tiennent une réunion à distance aujourd’hui pour discuter de la façon de réorganiser le calendrier après l’annulation des quatre premières dates de course.

Tous les détenteurs de billets qui souhaitent rembourser leurs achats peuvent le faire via le site Internet du Grand Prix du Vietnam.

